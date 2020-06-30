Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

Певица Анита Цой находится в больнице с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости».



— Анита госпитализирована в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19, — цитирует издание пресс-секретаря артистки Анну Кружель.



По ее словам, певица соблюдала самоизоляцию и все меры предосторожности с самого начала пандемии, поэтому неясно, где она могла заразиться.



Коронавирус и ранее диагностировали у представителей российского шоубиза. Одним из первых заразился Лев Лещенко — несколько недель артист провел в Коммунарке. Позже певец Стас Михайлов рассказал, как переболел COVID-19: у него держалась температура и пропало обоняние. Коронавирус диагностировали у актрисы Татьяны Васильевой, певицы Надежды Бабкиной и историка моды Александра Васильева.

