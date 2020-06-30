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Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

Певица заразилась, несмотря на соблюдение самоизоляции

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Стас Михайлов (на фото вместе с Анитой) переболел коронавирусной инфекцией одним из первых среди артистов

Стас Михайлов (на фото вместе с Анитой) переболел коронавирусной инфекцией одним из первых среди артистов

Певица Анита Цой находится в больнице с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Анита госпитализирована в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19, — цитирует издание пресс-секретаря артистки Анну Кружель.

По ее словам, певица соблюдала самоизоляцию и все меры предосторожности с самого начала пандемии, поэтому неясно, где она могла заразиться.

Коронавирус и ранее диагностировали у представителей российского шоубиза. Одним из первых заразился Лев Лещенко — несколько недель артист провел в Коммунарке. Позже певец Стас Михайлов рассказал, как переболел COVID-19: у него держалась температура и пропало обоняние. Коронавирус диагностировали у актрисы Татьяны Васильевой, певицы Надежды Бабкиной и историка моды Александра Васильева.

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Анита Цойкоронавируспандемия
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