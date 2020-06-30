Болеют не только в крупных городах: карта распространения коронавируса в Ярославской области

— Выздоровевших — 3194 человек;

— умерших — 19 человек;

— всего госпитализированных на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 549 пациентов: 149 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 400 с типичной клиникой COVID-19 (они не включены в официальную статистику);

— лабораторных исследований за сутки — 1718;

— на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 212 человек;

— на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1818 человек.