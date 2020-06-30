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Тема дня +44 заболевших коронавирусом в Ярославской области

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Болеют не только в крупных городах: карта распространения коронавируса в Ярославской области

Данные на 30 июня

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Ярославль — лидер по числу новых заболевших 30 июня

Ярославль — лидер по числу новых заболевших 30 июня

Оперативный штаб по Ярославской области опубликовал подробные цифры по заболевшим и распространению инфекции по региону. На 30 июня карта выглядит так:

Из 4785 заболевших (+44 за последние сутки):

  • Ярославль — 2469 (+18);
  • Рыбинск — 672 (+6);
  • Ростовский МР — 260 (+1);
  • Ярославский МР -234 (+10);
  • Переславский городской округ — 233;
  • Гаврилов-Ямский МР — 218;
  • Рыбинский МР — 138;
  • Тутаевский МР — 114;
  • Угличский МР — 84;
  • Борисоглебский МР — 82;
  • Некрасовский МР — 70;
  • Большесельский МР — 60;
  • Даниловский МР — 44;
  • Некоузский МР — 41;
  • Пошехонский МР — 26 (+6);
  • Первомайский МР — 16;
  • Брейтовский МР — 12 (+1);
  • Мышкинский МР — 7;
  • Любимский МР — 5 (+2).

— Выздоровевших — 3194 человек;

— умерших — 19 человек;

— всего госпитализированных на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 549 пациентов: 149 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 400 с типичной клиникой COVID-19 (они не включены в официальную статистику);

— лабораторных исследований за сутки — 1718;

— на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 212 человек;

— на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1818 человек.

В стране за минувшие сутки зарегистрировано 6693 новых заболевших.

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