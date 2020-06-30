Болеют не только в крупных городах: карта распространения коронавируса в Ярославской области

Оперативный штаб по Ярославской области опубликовал подробные цифры по заболевшим и распространению инфекции по региону. На 30 июня карта выглядит так:
Из 4785 заболевших (+44 за последние сутки):
- Ярославль — 2469 (+18);
- Рыбинск — 672 (+6);
- Ростовский МР — 260 (+1);
- Ярославский МР -234 (+10);
- Переславский городской округ — 233;
- Гаврилов-Ямский МР — 218;
- Рыбинский МР — 138;
- Тутаевский МР — 114;
- Угличский МР — 84;
- Борисоглебский МР — 82;
- Некрасовский МР — 70;
- Большесельский МР — 60;
- Даниловский МР — 44;
- Некоузский МР — 41;
- Пошехонский МР — 26 (+6);
- Первомайский МР — 16;
- Брейтовский МР — 12 (+1);
- Мышкинский МР — 7;
- Любимский МР — 5 (+2).
— Выздоровевших — 3194 человек;
— умерших — 19 человек;
— всего госпитализированных на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 549 пациентов: 149 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 400 с типичной клиникой COVID-19 (они не включены в официальную статистику);
— лабораторных исследований за сутки — 1718;
— на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 212 человек;
— на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1818 человек.
В стране за минувшие сутки зарегистрировано 6693 новых заболевших.