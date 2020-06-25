«Плюнем на всё — за неделю загоримся»: чиновник из депздрава рассказал о ситуации с коронавирусом

25 июня на заседании комитета по здравоохранению областной думы заместитель директора департамента здравоохранения Сергей Давлетов рассказал о ситуации с коронавирусом. По его словам, сейчас ситуация стабилизируется, но это не значит, что COVID-19 побеждён.



— Мы так и будем жить в условиях коронавируса либо до появления вакцины, либо, пока все не переболеем. Никуда не деться — это вирус. Всё зависит от нас. Будем ходить в масках, не толпиться — госпитализация будет идти вовремя, спокойно. Плюнем на всё — буквально за неделю загоримся. Чтобы не заболеть, носить маски и соблюдать санитарные правила — обязанность каждого гражданина, — отметил Давлетов.

