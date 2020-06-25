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«Плюнем на всё — за неделю загоримся»: чиновник из депздрава рассказал о ситуации с коронавирусом

Сергей Давлетов назвал два условия, при которых коронавирус в Ярославской области отступит

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Сергей Давлетов считает, что дальнейшая ситуация с коронавирусом в области зависит от самих людей

Сергей Давлетов считает, что дальнейшая ситуация с коронавирусом в области зависит от самих людей

25 июня на заседании комитета по здравоохранению областной думы заместитель директора департамента здравоохранения Сергей Давлетов рассказал о ситуации с коронавирусом. По его словам, сейчас ситуация стабилизируется, но это не значит, что COVID-19 побеждён.

— Мы так и будем жить в условиях коронавируса либо до появления вакцины, либо, пока все не переболеем. Никуда не деться — это вирус. Всё зависит от нас. Будем ходить в масках, не толпиться — госпитализация будет идти вовремя, спокойно. Плюнем на всё — буквально за неделю загоримся. Чтобы не заболеть, носить маски и соблюдать санитарные правила — обязанность каждого гражданина, — отметил Давлетов.

Напомним, за сутки, по данным на 25 июня, в Ярославской области выявлено 45 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 4571 заболевший. 18 человек умерли, 2903 выздоровели, 662 человека госпитализировано.

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коронавирусСергей Давлетов
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