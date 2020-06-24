Десятки заболевших — в Ярославле: карта распространения коронавируса по области

На 24 июня в ковид-больницах Ярославской области находятся 608 человек. За последние сутки заболели ещё 44 человека и умер 73-летний мужчина. Ещё 1036 человек лечатся дома. Оперативный штаб по Ярославской области опубликовал данные о том, как распространился вирус по региону.
Цифра по заболевшим показаны за всё время:
- Ярославль — 2376 (+30 человек);
- Рыбинск — 628 (+4);
- Ростовский МР — 249 (+2);
- Переславский городской округ — 215;
- Гаврилов-Ямский МР — 216;
- Ярославский МР — 198;
- Рыбинский МР — 137;
- Тутаевский МР — 112;
- Борисоглебский МР — 77;
- Угличский МР — 77;
- Некрасовский МР — 70;
- Большесельский МР — 59;
- Некоузский МР — 40 (+2);
- Даниловский МР — 26 (+6);
- Пошехонский МР — 20;
- Брейтовский МР — 10;
- Первомайский МР — 7;
- Мышкинский МР — 7;
- Любимский МР — 2.
- Выздоровевших — 2864 человека.
- Умерших — 18 человек.
- Лабораторных исследований за сутки — 2226.
- На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 205 человек.
- На карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1935 человек.
В России за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 7176 человек, умерли 154 человека.