Десятки заболевших — в Ярославле: карта распространения коронавируса по области

На 24 июня в ковид-больницах Ярославской области находятся 608 человек. За последние сутки заболели ещё 44 человека и умер 73-летний мужчина. Ещё 1036 человек лечатся дома. Оперативный штаб по Ярославской области опубликовал данные о том, как распространился вирус по региону.

Цифра по заболевшим показаны за всё время: