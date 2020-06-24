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Тема дня Ещё один умерший от COVID в Ярославской области

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Десятки заболевших — в Ярославле: карта распространения коронавируса по области

Обновлённые данные по COVID-19 на 24 июня

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Коронавирусная инфекция в Ярославской области не сбавляет обороты&nbsp;

Коронавирусная инфекция в Ярославской области не сбавляет обороты 

На 24 июня в ковид-больницах Ярославской области находятся 608 человек. За последние сутки заболели ещё 44 человека и умер 73-летний мужчина. Ещё 1036 человек лечатся дома. Оперативный штаб по Ярославской области опубликовал данные о том, как распространился вирус по региону.

Цифра по заболевшим показаны за всё время:

  • Ярославль — 2376 (+30 человек);
  • Рыбинск — 628 (+4);
  • Ростовский МР — 249 (+2);
  • Переславский городской округ — 215;
  • Гаврилов-Ямский МР — 216;
  • Ярославский МР — 198;
  • Рыбинский МР — 137;
  • Тутаевский МР — 112;
  • Борисоглебский МР — 77;
  • Угличский МР — 77;
  • Некрасовский МР — 70;
  • Большесельский МР — 59;
  • Некоузский МР — 40 (+2);
  • Даниловский МР — 26 (+6);
  • Пошехонский МР — 20;
  • Брейтовский МР — 10;
  • Первомайский МР — 7;
  • Мышкинский МР — 7;
  • Любимский МР — 2.
  1. Выздоровевших — 2864 человека.
  2. Умерших — 18 человек.
  3. Лабораторных исследований за сутки — 2226.
  4. На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 205 человек.
  5. На карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1935 человек.

В России за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 7176 человек, умерли 154 человека.

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