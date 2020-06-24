В Ярославской области от коронавируса скончался пациент: оперштаб выдал данные на 24 июня

В Ярославской области за последние сутки пополнилось число жертв коронавируса — от инфекции скончался один человек. Данные о распространении заболевания сообщил федеральный оперативный штаб.

— В Ярославской области +44 заболевших, за всё время это 4526, новых выздоровевших 178, летальных один, — уточняют в Информационном центре по коронавирусу в России.

Выздоровевших за всё время в регионе 2864, умерших, по официальной статистике, — 18.

