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Срочно Ещё один умерший от COVID в Ярославской области

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В Ярославской области от коронавируса скончался пациент: оперштаб выдал данные на 24 июня

Информация о распространении инфекции по региону

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В Ярославской области от коронавирусной инфекции продолжают умирать люди

В Ярославской области от коронавирусной инфекции продолжают умирать люди

В Ярославской области за последние сутки пополнилось число жертв коронавируса — от инфекции скончался один человек. Данные о распространении заболевания сообщил федеральный оперативный штаб.

— В Ярославской области +44 заболевших, за всё время это 4526, новых выздоровевших 178, летальных один, — уточняют в Информационном центре по коронавирусу в России.

Выздоровевших за всё время в регионе 2864, умерших, по официальной статистике, — 18.

В целом по России сегодня зарегистрировано 7176 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 154 смерти (8513 за всё время). За всё время пандемии Россия вышла на третье место в мире по заболеваемости, в стране заразились COVID-19, только по официальным данным, 606 881 человек.

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