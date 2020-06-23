23 июня вторник
СЕЙЧАС +24°С
usd 69.48
eur 77.83
Тема дня Как пройдёт парад в честь Дня Победы в Ярославле

Ведущие

Все новости

Все новости
Здоровье Всё о коронавирусе Онлайн-трансляция

Путин расскажет, как мы победили коронавирус

Следим за обращением президента к нации

1 201
3 Обсудить

Поделиться

Сегодня Владимир Путин обратится к россиянам, чтобы подвести предварительные итоги борьбы с коронавирусом, рассказать о состоянии дел в экономике и обозначить перспективы на будущее.

Мы следим за заявлениями президента в этой онлайн-трансляции. Подключайтесь!

Видео: Истории из России / YouTube.com

Мария Захарова

«Россия 24» передает, что обращение Путина будет в 17:30 мск.

Мария Захарова

Обращение перенесено вновь. Теперь на после 17:00 мск.

Мария Захарова

НИУ ВШЭ провели опрос о том, готовы ли россияне снова самоизолироваться, если начнется вторая волна пандемии. Больше половины опрошенных (54,4%) признались, что готовы. 

А вы готовы самоизолироваться вновь в случае второй волны коронавируса?

    Мария Захарова

    Друзья, ждем вместе с вами обращение президента. Надеемся, что оно будет скоро.

    Мария Захарова

    По последним данным университета Хопкинса, в мире зафиксировано 9 124 193 случая коронавирусной инфекции. На первом месте США, где 2 312 302 заражения, второе — у Бразилии, 1 106 470 случаев. Россия занимает третье место.

    Мария Захарова

    Пока ждем президента, давайте обсудим последние новости о вакцине против COVID-19. Тем более новости эти есть, и они хорошие.

    В Казанском федеральном университете начали тестировать вакцину на животных, а в госпитале Бурденко вкололи порцию вакцины второй группе добровольцев — сразу 20 людям. Первый этап прошел еще 18 июня и обошелся без происшествий. Испытания проходят также в Сеченовском университете, где вакцину получили 20 человек. Первые часы у некоторых незначительно поднялась температура и заболела голова, но в течение дня все прошло.

    Состояние всех участников эксперимента оценивается врачами как нормальное.

    Мария Захарова

    Обращение Путина должно начаться в ближайшее время. Ждем вместе с вами, друзья.

    Мария Захарова

    Коронавирусные выплаты мы собрали в одну картинку.

    Мария Захарова

    Не исключено, что в своем обращении Владимир Путин продлит часть коронавирусных выплат или предложит новые меры поддержки. За всё время помощь была оказана семьям с детьми, безработным, бизнесу. Часть выплат, например премии медикам, работающим с COVID-19, на днях продлили до конца лета.

    Мария Захарова

    За последние месяцы Владимир Путин обращался к нации три раза.

    • 25 марта президент объявил о переносе дня голосования по поправкам в Конституцию на более поздний срок, предложил финансовую помощь семьям с детьми, безработным и бизнесу. Объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей;
    • 2 апреля Путин продлил нерабочие дни до конца апреля и дал главам региона право самим регулировать карантинные меры;
    • 11 мая президент объявил о прекращении периода нерабочих дней. Попросил правительство подготовить план восстановления экономики и предложить новые меры поддержки бизнесу, производству и гражданам.
    Мария Захарова

    Ситуация с коронавирусом в России заметно стабилизируется, об этом сегодня на заседании по борьбе с пандемией заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

    — В последние дни ситуация с коронавирусом заметно стабилизируется, количество заболевших продолжает снижаться, — отметил он. — В то же время мы продолжаем поддерживать высокий уровень тестирования на коронавирус.

    Мария Захарова

    Кстати, уже завтра в стране будет внеплановый выходной в честь парада Победы. А еще через неделю, 1 июля, вновь нерабочий день — на этот раз по поводу голосования по поправкам в Конституцию.

    Свежий опрос ВЦИОМ показал, что 54% респондентов собираются пойти на голосование. На серии опросов эксперты построили прогноз результатов голосования. Согласно ему, за внесение поправок проголосуют 67–71%, против — 28–32%. Примерно 1–2% испортят бюллетень.

    Мария Захарова

    На сегодняшний день в России почти 600 тысяч официальных случаев коронавируса — плюс 7425 случаев за последние сутки. При этом выздоровевших за сутки больше 12 тысяч человек.

    Статистика по стране в одной картинке выглядит вот так.

    Мария Захарова

    Телеобращение начнется ориентировочно в 15:00 мск.

    Мария Захарова

    Привет, друзья! Ждем очередное обращение президента к стране. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал, что в своей речи Владимир Путин подведет предварительные итоги борьбы с коронавирусом.

    — Телеобращение будет о текущем моменте, о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о перспективах, о состоянии дел в экономике и о нас с вами в целом, — сказал Песков.

    Ждем новых заявлений.

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК0
    • СМЕХ0
    • УДИВЛЕНИЕ0
    • ГНЕВ0
    • ПЕЧАЛЬ0

    Поделиться

    Поделиться

    Владимир Путинобращение президентакоронавируспаденмия коронавируса
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

    КОММЕНТАРИИ (3)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!