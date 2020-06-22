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Здоровье

Дети смогут лежать вместе с родителями: в Ярославле построят новый корпус детской больницы

Что известно о проекте

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Новый корпус областной детской больницы могут построить к 2024 году

Новый корпус областной детской больницы могут построить к 2024 году

В Ярославле хотят построить новый корпус областной детской больницы. Об этом говорится в паспорте региональной целевой программы «Развитие детского здравоохранения в Ярославской области» на 20202024 годы, выложенной на сайте правительства региона.

— Строительство корпуса расширит возможности оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям, обеспечит внедрение инновационных медицинских технологий в педиатрическую практику, создаст комфортные условия пребывания детей в медицинских организациях, в том числе совместно с родителями, — сообщается в документе.

Пока о проекте известно не много. Планируется, что он появится рядом с комплексом корпусов на Тутаевском шоссе, будет рассчитан на 200 мест. Сроки строительства — 2023–2024 годы. Предполагаемая стоимость проекта и строительства — 1,5 миллиарда рублей. В департаменте здравоохранения Ярославской области добавили, что пока проект находится на согласовании в Минздраве.

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