Дети смогут лежать вместе с родителями: в Ярославле построят новый корпус детской больницы

В Ярославле хотят построить новый корпус областной детской больницы. Об этом говорится в паспорте региональной целевой программы «Развитие детского здравоохранения в Ярославской области» на 2020–2024 годы, выложенной на сайте правительства региона.

— Строительство корпуса расширит возможности оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям, обеспечит внедрение инновационных медицинских технологий в педиатрическую практику, создаст комфортные условия пребывания детей в медицинских организациях, в том числе совместно с родителями, — сообщается в документе.

