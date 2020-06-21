Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук планирует завершить доклинические испытания собственной вакцины от коронавируса к началу августа текущего года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор центра Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

— Наш центр работает над созданием цельновирионной инактивированной вакцины от коронавируса. С нашей точки зрения, работа с такой вакциной правильна, во-первых, потому что пока нет данных о том, какие фрагменты вируса правильно использовать, во-вторых, технология создания цельновирионных вакцин давно разработана и успешно используется уже несколько десятилетий. Планируем к началу августа завершить доклинические испытания собственной вакцины, а в январе 2021 года после успешного окончания клинических испытаний можно будет говорить о масштабном выпуске вакцины, для организации которого у нас есть свое производство, — отметил Ишмухаметов.