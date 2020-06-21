Путин наградил орденами четырёх врачей из Ярославской области

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении врачей со всей страны за работу во время пандемии коронавируса. Некоторые врачи удостоились наивысшей награды — звания Героя Труда.
Четверо врачей из ярославского госпиталя ветеранов войн получили орден Пирогова согласно этому указу.
— За особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), — говорится в указе.
Награды получили:
- Андрей Брезгин — анестезиолог-реаниматолог областного госпиталя ветеранов войн;
- Николай Власенко — заведующий хирургическим отделением областного госпиталя ветеранов войн;
- Владимир Даниляк — ортопед областного госпиталя ветеранов войн;
- Мария Можейко — заведующая кардиологическим отделением областного госпиталя ветеранов войн;
Напомним, госпиталь ветеранов войн в Ярославле во время пандемии полностью отдали под лечение больных коронавирусом. В больницу попадают в основном с самыми тяжелыми случаями заболевания, сопряженными с другими сопутствующими болезнями у пациентов (например, болезнями сердца и сосудов, обостряющимися на фоне вируса).