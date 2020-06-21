Путин наградил орденами четырёх врачей из Ярославской области

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении врачей со всей страны за работу во время пандемии коронавируса. Некоторые врачи удостоились наивысшей награды — звания Героя Труда.

Четверо врачей из ярославского госпиталя ветеранов войн получили орден Пирогова согласно этому указу.

— За особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), — говорится в указе.

Награды получили:

Андрей Брезгин — анестезиолог-реаниматолог областного госпиталя ветеранов войн;

Николай Власенко — заведующий хирургическим отделением областного госпиталя ветеранов войн;

Владимир Даниляк — ортопед областного госпиталя ветеранов войн;

Мария Можейко — заведующая кардиологическим отделением областного госпиталя ветеранов войн;