Владимир Путин продлил срок, в течение которого медики будут получать доплату за борьбу с коронавирусом. Выплаты будут сохранены в июле и августе. Об этом сегодня заявил президент России Владимир Путин на встрече с медработниками в режиме видеоконференции.
— Полагаю необходимым еще на два месяца — июль и август — сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медиков, которые продолжают работать с больными коронавирусом, — заявил глава государства.
Президент также отметил, что необходимо поощрить и молодых медработников, борющихся с коронавирусом. Владимир Путин попросил правительство разработать соответствующие предложения.
— В период эпидемии плечом к плечу со своими старшими коллегами работали более 15 тысяч студентов, ординаторов, аспирантов. Они получили настоящее боевое крещение и проверку на верность будущей профессии. Считаю необходимым поощрить таких молодых людей, ваших коллег, и прошу правительство предложить здесь конкретные механизмы, включая льготы и преференции при продолжении дальнейшей учебы по специальности.
Он подчеркнул, что болезнь не пощадила и самих медработников. По последним данным, в России от COVID-19 умерли 489 медиков. Это самая высокая смертность среди медработников в мире.