Исполняющая обязанности директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области Диана Смыслова 19 июня на заседании комитета региональной думы по здравоохранению озвучила, сколько на самом деле стоит проведение анализа на коронавирус — анализ ПЦР (полимеразной цепной реакции), которая определяет присутствие вируса в организме.



— 650 рублей. Это включая все расходные материалы, средства индивидуальной защиты, зарплату сотрудников, — озвучила специалист.



Также она сообщила, что уже в ближайшее время исследование тестов на коронавирус будут проводить не только в Роспотребнадзоре и платных центрах, но и в поликлиниках. Услуга будет доступной для тех, кому нужны будут справки для госпитализации по другим заболеваниям или поездок в санатории.

