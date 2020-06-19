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По данным фонда ОМС, исследование на коронавирус обходится в 650 рублей

По данным фонда ОМС, исследование на коронавирус обходится в 650 рублей

Исполняющая обязанности директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области Диана Смыслова 19 июня на заседании комитета региональной думы по здравоохранению озвучила, сколько на самом деле стоит проведение анализа на коронавирус — анализ ПЦР (полимеразной цепной реакции), которая определяет присутствие вируса в организме.

— 650 рублей. Это включая все расходные материалы, средства индивидуальной защиты, зарплату сотрудников, — озвучила специалист.

Также она сообщила, что уже в ближайшее время исследование тестов на коронавирус будут проводить не только в Роспотребнадзоре и платных центрах, но и в поликлиниках. Услуга будет доступной для тех, кому нужны будут справки для госпитализации по другим заболеваниям или поездок в санатории.

Напомним, сейчас в платных лабораториях тесты ПЦР на коронавирус стоят в среднем в районе 2 тысяч.

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