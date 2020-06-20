Вчера работники рыбинского дома-интерната для престарелых и инвалидов опубликовали обращение в соцсетях — люди жаловались, их заставляют молчать о том, что по интернату гуляет коронавирус. Обращение работников учреждения опубликовали в группе «Общественный контроль г. Рыбинска».



С 27 апреля работа интерната была перестроена под вахты по 14 дней из-за пандемии коронавируса.



В вахту, которая шла с 25 мая по 7 июня, в учреждение проникла инфекция — заболела одна из сотрудниц, говорят сотрудники.