Вчера работники рыбинского дома-интерната для престарелых и инвалидов опубликовали обращение в соцсетях — люди жаловались, их заставляют молчать о том, что по интернату гуляет коронавирус. Обращение работников учреждения опубликовали в группе «Общественный контроль г. Рыбинска».
С 27 апреля работа интерната была перестроена под вахты по 14 дней из-за пандемии коронавируса.
В вахту, которая шла с 25 мая по 7 июня, в учреждение проникла инфекция — заболела одна из сотрудниц, говорят сотрудники.
— Её вывели из учреждения. Впоследствии она обратилась к врачу, а в дальнейшем госпитализирована в больницу № 3 с диагнозом «двусторонняя пневмония». Во время вахты заболели и другие сотрудники, события стали развиваться по наихудшему сценарию: начали болеть проживающие в доме-интернате. Люди, уходя с вахты, шли не домой, а прямо в больницу, — говорится в обращении работников. — Администрация долгое время скрывает факт распространения болезни, запрещает сообщать о заболевших и открыто говорить о сложившейся ситуации. Риск заражения всех сотрудников очень велик, ведь в рыбинском доме-интернате проживает около 500 человек, а на вахте в данный момент работает 113 человек.
Мы попытались вчера поговорить с администрацией дома-интерната о сложившейся ситуации. Увы, все рабочие телефоны, указанные на сайте, были недоступны в течение дня. Позже нам удалось дозвониться до директора учреждения Наталии Ражевой.
— Я на совещании, не могу разговаривать, — быстро сказала женщина.
Следующие попытки дозвониться до директора проваливались — ответы «скидывали».
Мы связались с Андреем Смирновым, заведующим социально-медицинским отделением интерната. После того как мужчина снял трубку, на том конце раздались отголоски разговора. Какая-то женщина сказала слово «подтвержденные» и замолчала. После того как мужчина услышал, кто ему звонит, он сразу же положил трубку.
Сегодня официальный комментарий появился в телеграм-канале «СТОП! Коронавирус. Ярославская область».
— В соответствии с предписаниями Роспотребнадзора от 19.06 два отделения милосердия в Рыбинском доме-интернате для престарелых и инвалидов закрыты на обсервацию и продолжат работу в закрытом режиме в связи с подтверждением теста на коронавирусную инфекцию у одного из клиентов. Ещё один тест, взятый по контакту, находится на исследовании. С 27 апреля все учреждения стационарного социального обслуживания переведены на временный закрытый режим работы. Ежедневный мониторинг состояния здоровья социальных клиентов и персонала направляется в правительство области и Министерство труда и социальной защиты РФ.