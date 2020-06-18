Они не вошли в статистику: как менялось число заболевших в ковид-отделениях в последний месяц

Ровно месяц назад оперативный штаб Ярославской области впервые опубликовал цифры, о которых раньше не говорилось. 19 мая в отделениях, развёрнутых под коронавирусных больных, находился 471 пациент с признаками заражения. Ни один из них не был учтён в официальной ежедневной статистике.

Целый месяц оперштаб продолжает публиковать эту параллельную статистику неучтённых в общем списке заболевших людей.

— Они не включены в статистику по разным причинам: кто-то ждёт подтверждения теста на коронавирус, у кого-то он отрицательный, но присутствуют все симптомы, — объясняют в правительстве Ярославской области. — Часть из них затем попадает в списки заболевших, часть — нет.