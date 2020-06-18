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Врачам и медсестрам приходится работать в тяжелых и опасных условиях

Врачам и медсестрам приходится работать в тяжелых и опасных условиях

В России с начала эпидемии коронавирусной инфекции скончались почти 500 медиков, заразившихся коронавирусом. Об этом заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Всего в стране от COVID-19 умерли 7660 человек. Сегодня об этом сообщил оперштаб.

— 489 — это медицинские работники, то есть почти 500 человек наших с вами коллег, к сожалению, потеряли, — сказала Самойлова на Всероссийской онлайн-конференции, приуроченной ко Дню медицинского работника.

В «Списке памяти», который самостоятельно создали медики еще в начале эпидемии, сейчас немного меньше имен — 444. Данные о погибших врачах и медсестрах их коллеги собирают и лично проверяют, поэтому возможно, что часть информации им уже передана, но пока не опубликована.

Семь человек из «Списка памяти» - медики из Ярославской области. Мы рассказали их истории в отдельном материале.

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