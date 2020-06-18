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Короткий обзор ярких новостей за минувшие сутки

Короткий обзор ярких новостей за минувшие сутки

Доброе утро, друзья! Чтобы вам было удобно, мы собрали в коротких тезисах самые яркие новости за минувшие сутки. Их читали, лайкали и комментировали — так или иначе они волновали жителей Ярославской области.

  • Депутата муниципалитета Ярославля выгнали с должности после скандала с элитным участком земли, который он получил.

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