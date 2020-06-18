Доброе утро, друзья! Чтобы вам было удобно, мы собрали в коротких тезисах самые яркие новости за минувшие сутки. Их читали, лайкали и комментировали — так или иначе они волновали жителей Ярославской области.
- За минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 49 человек, выздоровели 122.
- Ярославским ресторанам предсказывают массовое банкротство в июле.
- Загородные лагеря готовят к открытию с 15 июля.
- Выпускные в Ярославской области пройдут онлайн.
- В Ярославле после ливня дороги затопило вместе с машинами.
- Депутата муниципалитета Ярославля выгнали с должности после скандала с элитным участком земли, который он получил.