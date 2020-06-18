Доброе утро, друзья! Чтобы вам было удобно, мы собрали в коротких тезисах самые яркие новости за минувшие сутки. Их читали, лайкали и комментировали — так или иначе они волновали жителей Ярославской области.

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 49 человек, выздоровели 122.

Ярославским ресторанам предсказывают массовое банкротство в июле.

Загородные лагеря готовят к открытию с 15 июля.

Выпускные в Ярославской области пройдут онлайн.

В Ярославле после ливня дороги затопило вместе с машинами.