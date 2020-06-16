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Ярославская область возвращается к будничной жизни

Ярославская область возвращается к будничной жизни

Друзья, привет! В этом кратком обзоре мы собрали для вас самые значимые события, которые произошли за минувшие сутки в Ярославской области:

  • после затяжного периода ограничительных мер многим остается непонятно, открыты ли рынки и магазины, как будут работать поликлиники в ближайшее время и прочее — рассказываем коротко и просто;

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