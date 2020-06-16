Друзья, привет! В этом кратком обзоре мы собрали для вас самые значимые события, которые произошли за минувшие сутки в Ярославской области:
- в Ярославской области за сутки заболело в 24 раза больше людей чем выздоровело;
- после затяжного периода ограничительных мер многим остается непонятно, открыты ли рынки и магазины, как будут работать поликлиники в ближайшее время и прочее — рассказываем коротко и просто;
- в Ярославской области умер врач скорой помощи — рассказываем, что произошло;
- в Ярославской области планируют провести массовую вакцинацию, но лишь в том случае, если будут соблюдены некоторые условия;
- региональные медики показали, в каких условиях приходится работать;
- ярославские врачи пожаловались, что привозимые ими анализы не принимают лаборатории — мы проверили, так ли это;
- власти рассказали, каких пациентов областные поликлиники после возобновления работы примут в первую очередь;
- эксперты посчитали, сколько остается денег у ярославских семей после вычета всех необходимых ежемесячных расходов.