В Ярославской области врачи и персонал станции рыбинской скорой помощи, где пятеро сотрудников заразились коронавирусом, не смогли дальше молчать и рассказали, в каких условиях им приходится работать и как они видят ситуацию с распространением COVID-19. Публикуем их претензии и комментарии официальных структур.
«Воняем бомжами»
Претензия медиков:
— У нас есть заболевшие, мы с ними контактируем, но нас никто не обследует, — уверяют они. — Сначала брали каждую неделю, но в мае перестали. Результатов последних анализов пока никто не видел. Нет у нас пакетов для утилизации средств индивидуальной защиты, поэтому всё лежит сутками. Антисептики нам перестали выдавать. Поэтому мы сами купили средства дезинфекции и опрыскиваем ими костюмы. А в костюмах этих очень жарко, работать приходится в них долго. У нас даже душа нормального нет — только кран с холодной водой: подходишь к раковине и обтираешься салфеточками. Мы уже бомжами тут все воняем.
Ответ Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области:
— В скорой помощи Рыбинска разработана схема движения медицинских отходов. Согласно ей, в учреждении собираются и обеззараживаются отходы класса А, Б, Г. На вывоз медицинских отходов заключён договор со специализированной компанией. Средства индивидуальной защиты (СИЗ), в которых сотрудники скорой помощи выезжают на общепрофильные вызовы, относятся к отходам класса Б. СИЗ, в которых сотрудники скорой помощи выезжают на вызовы к пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией или подозрением на неё, относятся к отходам класса В, подлежат сбору и обеззараживанию в специально созданных для этого местах, оборудованных при городских больницах № 2, 3, ГБ. СИЗ, представленные на фото, используются медиками на выездах, не связанных с обслуживанием пациентов с COVID-19. После смены сотрудники выездных бригад использованные СИЗ складывают в пакеты для сбора отходов, которые обеззараживаются перед вывозом, маркируются по классности. Для обработки салона автомобиля дезинфекторам выдаются антисептики, моющие средства, уборочный инвентарь, спецодежда — как многоразовая, так и одноразовая. Для уборки от биологических жидкостей используются одноразовые медицинские перчатки. Для проведения текущих и генеральных уборок салона автомобиля скорой помощи используются хозяйственные перчатки. Временно, из-за возникшего дефицита одноразовых медицинских масок, с конца марта — начала апреля 2020 года количество масок, выдаваемых дезинфекторам, было сокращено, заменены на многоразовые. Сейчас на станции скорой помощи дефицита в медицинских одноразовых масках и перчатках нет, они выдаются дезинфекторам в достаточном количестве. Автомобили скорой после транспортировки больного с COVID-19 возвращаются на подстанцию после первичной обработки дезинфицирующими средствами специализированной организацией или силами выездной бригады. Для работы специализированной бригады закреплены определенные автомобили с бактерицидными установками, таким образом, дезинфектор входит в обработанный салон автомобиля с выдержанной экспозицией. По штатному расписанию станции скорой помощи должность дезинфектор к медицинскому персоналу не отнесена. Однако на очередном экономическом совете принято решение о произведении стимулирующих выплат этой группе сотрудников в размере 2300 рублей. Действительно, отмечаются случаи небрежного отношения к использованным СИЗ со стороны работников выездных бригад скорой помощи. С этими сотрудниками проводятся беседы. В случае повторного нарушения санитарно-эпидемиологического режима они будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
«Катаемся паровозиком»
Претензии медиков:
— Берут очень мало мазков, а вирусных пневмоний — очень много, забиты три больницы. Возим из одной больницы в другую. Катаемся паровозиком — едут наши бригады, а вслед за нами — бригады скорой из Некоуза, Пошехонья.
Ответ Управления Роспотребнадзора по Ярославской области:
— Забор мазков у медиков скорой помощи в Рыбинске берётся один раз в неделю. Никаких ограничений по количеству анализов в эти дни нет. Специалисты лаборатории стараются по максимуму в сжатые сроки делать тесты и выдавать их результаты. Но, к сожалению, не всегда это получается быстро.
«ОРВИ вместо COVID»
Претензия медиков:
— Недавно был случай: дедушка, контактировавший с супругой, у которой был коронавирус, вызвал скорую. Его отвезли в больницу, обнаружили высокую температуру, кашель и на компьютерном томографе выявили поражение лёгких — 25–30 процентов. После осмотра инфекциониста ему ставят диагноз — «ОРВИ, хронический бронхит» и отпускают домой. Мы так всю жизнь будем болеть!
Официальный ответ на эту претензию получить не удалось, так как персональные данные заболевшего являются врачебной тайной.