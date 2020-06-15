Ответ Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области:



— В скорой помощи Рыбинска разработана схема движения медицинских отходов. Согласно ей, в учреждении собираются и обеззараживаются отходы класса А, Б, Г. На вывоз медицинских отходов заключён договор со специализированной компанией. Средства индивидуальной защиты (СИЗ), в которых сотрудники скорой помощи выезжают на общепрофильные вызовы, относятся к отходам класса Б. СИЗ, в которых сотрудники скорой помощи выезжают на вызовы к пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией или подозрением на неё, относятся к отходам класса В, подлежат сбору и обеззараживанию в специально созданных для этого местах, оборудованных при городских больницах № 2, 3, ГБ. СИЗ, представленные на фото, используются медиками на выездах, не связанных с обслуживанием пациентов с COVID-19. После смены сотрудники выездных бригад использованные СИЗ складывают в пакеты для сбора отходов, которые обеззараживаются перед вывозом, маркируются по классности. Для обработки салона автомобиля дезинфекторам выдаются антисептики, моющие средства, уборочный инвентарь, спецодежда — как многоразовая, так и одноразовая. Для уборки от биологических жидкостей используются одноразовые медицинские перчатки. Для проведения текущих и генеральных уборок салона автомобиля скорой помощи используются хозяйственные перчатки. Временно, из-за возникшего дефицита одноразовых медицинских масок, с конца марта — начала апреля 2020 года количество масок, выдаваемых дезинфекторам, было сокращено, заменены на многоразовые. Сейчас на станции скорой помощи дефицита в медицинских одноразовых масках и перчатках нет, они выдаются дезинфекторам в достаточном количестве. Автомобили скорой после транспортировки больного с COVID-19 возвращаются на подстанцию после первичной обработки дезинфицирующими средствами специализированной организацией или силами выездной бригады. Для работы специализированной бригады закреплены определенные автомобили с бактерицидными установками, таким образом, дезинфектор входит в обработанный салон автомобиля с выдержанной экспозицией. По штатному расписанию станции скорой помощи должность дезинфектор к медицинскому персоналу не отнесена. Однако на очередном экономическом совете принято решение о произведении стимулирующих выплат этой группе сотрудников в размере 2300 рублей. Действительно, отмечаются случаи небрежного отношения к использованным СИЗ со стороны работников выездных бригад скорой помощи. С этими сотрудниками проводятся беседы. В случае повторного нарушения санитарно-эпидемиологического режима они будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

