Планируется, что вакцинация от гриппа в этом году начнётся с 30 августа, если не придёт вторая волна эпидемии коронавируса.



— Планы по вакцинации в этом случае могут быть подорваны из-за закрытия планового приёма в поликлиниках, если снова будут введены ограничительные меры в связи с рспространением коронавируса, — объяснили специалисты сферы здравоохранения.



За прививкой жителям Ярославской области следует обращаться в свою поликлинику.

Свиной и птичий гриппы, атипичная пневмония и «испанка» — в этом ряду китайский коронавирус не то чтобы занял достойное место, но надежно возглавил список вирусов последнего столетия. Чаще всего коронавирус привыкли сравнивать с вирусом гриппа. Даже приводят статистику, что от всех штаммов гриппа во время сезонных эпидемий каждый год умирают от 250 до 500 тысяч человек. Самая масштабная пандемия в истории человечества — «испанка», от которой в 1918–1919 годах погибли, по разным подсчетам, до 100 миллионов человек, — уничтожила 0,9–5,3% населения Земли того времени.