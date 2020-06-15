Опасения по поводу второй волны коронавируса вызвали резкий рост спроса на вакцину от гриппа в России, где планируют делать прививки массово, чтобы уменьшить нагрузку на систему здравоохранения. Это нужно для того, чтобы снизить нагрузку на сферу здравоохранения в случае повторного всплеска заболеваемости COVID-19.
— В этом году планируется привить от гриппа 631 тысячу жителей Ярославской области, из них 109 тысяч детей и 1000 беременных женщин, — сообщили в Департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.
При этом врачи напоминают, что вакцина против гриппа не защищает от коронавирусной инфекции.
— В составе вакцин непосредственно содержится определённый вирус, — напомнили медики. — Прививки от гриппа помогают от гриппа, прививки от энцефалита помогают от энцефалита, прививки от кори помогают от кори. От коронавируса пока ещё нет ни одной вакцины, которая бы прошла клинические исследования.
Планируется, что вакцинация от гриппа в этом году начнётся с 30 августа, если не придёт вторая волна эпидемии коронавируса.
— Планы по вакцинации в этом случае могут быть подорваны из-за закрытия планового приёма в поликлиниках, если снова будут введены ограничительные меры в связи с рспространением коронавируса, — объяснили специалисты сферы здравоохранения.
За прививкой жителям Ярославской области следует обращаться в свою поликлинику.
Свиной и птичий гриппы, атипичная пневмония и «испанка» — в этом ряду китайский коронавирус не то чтобы занял достойное место, но надежно возглавил список вирусов последнего столетия. Чаще всего коронавирус привыкли сравнивать с вирусом гриппа. Даже приводят статистику, что от всех штаммов гриппа во время сезонных эпидемий каждый год умирают от 250 до 500 тысяч человек. Самая масштабная пандемия в истории человечества — «испанка», от которой в 1918–1919 годах погибли, по разным подсчетам, до 100 миллионов человек, — уничтожила 0,9–5,3% населения Земли того времени.