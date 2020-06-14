Анастасия Разова из Ярославля — девушка целеустремлённая. Она поставила себе задачу похудеть почти в два раза — сбросить 72 кило. И медленно, но верно идёт к своей цели. Правда, бывают срывы. За всеми успехами Насти мы внимательно следим. Но разве бывают идеальные люди? Отчаяние накрывает даже самых целеустремлённых.
Так случилось и с Настей.
— Ну вот, наконец, я все замерила, взвесилась, сфоткалась и поначалу было расстроилась. Очень. Прям так, что хотелось все бросить, — рассказала Анастасия о промежуточных результатах.
Девушка всё проанализировала и поняла, что есть огрехи по питанию, но главное — недоработки по другим пунктам.
— Не каждый день я пью достаточное количество воды, и когда пью ее мало, то ноги отекают, и это моя проблема и боль, поэтому надо организм вновь приучать к водной дисциплине. И самая моя боль: это сон и стресс! Этих двух товарищей у меня в таком избытке, что... поэтому надо уже наконец расслабиться и делать, что я реально люблю! На прошлой недельке я, мягко сказать, была неактивна, поэтому надо опять входить в колею, — пишет Настя.
Работа над собой даёт результаты — с изначальных 142 кило Настя стала весить 130.
Вся история Насти — в нашем сериале «Похудеть на 72 кг».