Анастасия Разова из Ярославля — девушка целеустремлённая. Она поставила себе задачу похудеть почти в два раза — сбросить 72 кило. И медленно, но верно идёт к своей цели. Правда, бывают срывы. За всеми успехами Насти мы внимательно следим. Но разве бывают идеальные люди? Отчаяние накрывает даже самых целеустремлённых.



Так случилось и с Настей.



— Ну вот, наконец, я все замерила, взвесилась, сфоткалась и поначалу было расстроилась. Очень. Прям так, что хотелось все бросить, — рассказала Анастасия о промежуточных результатах.

