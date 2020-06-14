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Тема дня Больше 4 тысяч заразившихся: новые данные по COVID

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Медики выявляют всё новых больных

Медики выявляют всё новых больных

Региональный оперштаб выдал данные по распространению коронавирусной инфекции в регионе. На основе этих данных мы составили карту, на которой видны самые крупные очаги COVID-19 в Ярославской области.

Как распространяется инфекция

Как распространяется инфекция

По данным оперштаба, за всё время с начала пандемии в Ярославской области:

  • выздоровевших — 1660 человек;
  • умерших — 16 человек;
  • всего госпитализированных на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 775 пациентов: 297 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 478 с типичной клиникой COVID-19;
  • лабораторных исследований за сутки — 1105;
  • на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 181 человек;
  • на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 2564 человека.

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