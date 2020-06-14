Региональный оперштаб выдал данные по распространению коронавирусной инфекции в регионе. На основе этих данных мы составили карту, на которой видны самые крупные очаги COVID-19 в Ярославской области.
По данным оперштаба, за всё время с начала пандемии в Ярославской области:
- выздоровевших — 1660 человек;
- умерших — 16 человек;
- всего госпитализированных на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 775 пациентов: 297 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 478 с типичной клиникой COVID-19;
- лабораторных исследований за сутки — 1105;
- на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 181 человек;
- на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 2564 человека.