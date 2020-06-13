Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что производство первой отечественной вакцины от коронавируса начнется в сентябре 2020 года. Речь идет о разработке Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи, который работает в сотрудничестве с Минобороны. Именно об этой вакцине мы разговаривали с вирусологом. О том, какой она будет и как будет действовать на вирус, можно прочитать в нашем материале.

Сейчас вакцина находится в стадии испытаний, которые должны будут завершить в августе. Ожидается, что документы на регистрацию вакцины подадут в августе.

