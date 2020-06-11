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Тема дня Гигантские пробки в Ярославле: как обстановка

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В Ярославской области резко увеличилось количество госпитализированных больных

В Ярославской области резко увеличилось количество госпитализированных больных

Друзья, привет! В этом кратком обзоре мы собрали для вас самые значимые события, которые произошли за минувшие сутки:

  • постепенно ослабляется режим ограничений, а вместе с тем начинают свою работу магазинчики и рынки — публикуем полный список;
  • предприниматель из Ярославля в тяжелое время перенастроил собственный бизнес и остался на плаву — публикуем его историю;
  • Ярославль и Рыбинск — лидеры по количеству новых заболевших коронавирусом. Публикуем карту.

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пандемиякоронавирусCOVID-19
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