Друзья, привет! В этом кратком обзоре мы собрали для вас самые значимые события, которые произошли за минувшие сутки:
- оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал новые данные заболевших за сутки;
- постепенно ослабляется режим ограничений, а вместе с тем начинают свою работу магазинчики и рынки — публикуем полный список;
- студентка из Ярославля поделилась впечатлениями о работе в красной зоне ковид-отделения;
- в самом центре Ярославля в Волге обнаружили большое нефтяное пятно — в МЧС рассказали подробности;
- предприниматель из Ярославля в тяжелое время перенастроил собственный бизнес и остался на плаву — публикуем его историю;
- из-за коронавируса жизнь меняется не только у бизнесменов — изменился порядок поступления в старшие классы в школах региона;
- в Ярославской области зафиксирован резкий прирост госпитализированных с коронавирусом;
- власти рассказали, как в условиях пандемии ярославские школьники будут сдавать ЕГЭ;
- Ярославль и Рыбинск — лидеры по количеству новых заболевших коронавирусом. Публикуем карту.
- в оперштабе рассказали, как чувствуют себя госпитализированные больные COVID-19;
- МЧС предупредило о резком изменении погоды — когда ждать непогоды в Ярославле.