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Родители ищут доноров крови для маленького Саши

Родители ищут доноров крови для маленького Саши

Родители маленького Саши Бучина из Ярославля сейчас места себе не находят от волнения. Только в понедельник они узнали, что у сына серьезное заболевание — лейкоз.

— С кровью у него всегда всё в порядке было. Месяц назад сдавали кровь перед прививками — небольшие отклонения нашли, но врачи сказали, что это в пределах нормы. А недавно у Саши поднялась температура, воспалилось ухо. Мы опять сдали кровь. И тут нам сказали, что показатели указывают на лейкоз. Отправили материал на проверку в Москву — там диагноз подтвердили. Когда мы это услышали, нам стало очень страшно. Врачи сразу положили ребенка с женой в больницу, — рассказал папа малыша Дмитрий Бучин.

Мужчина говорит, что сейчас ребёнок находится на лечении. Все необходимые препараты в больнице есть. Единственное, что требуется, — это доноры для переливания крови с четвертой положительной группой.

— Нам сказали набрать как можно больше желающих, потому что часть людей отсеется по разным показателям, — пояснил Дмитрий.

Если вы хотите и можете стать донором крови для мальчика, сообщите об этом его отцу.

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