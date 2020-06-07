Родители маленького Саши Бучина из Ярославля сейчас места себе не находят от волнения. Только в понедельник они узнали, что у сына серьезное заболевание — лейкоз.



— С кровью у него всегда всё в порядке было. Месяц назад сдавали кровь перед прививками — небольшие отклонения нашли, но врачи сказали, что это в пределах нормы. А недавно у Саши поднялась температура, воспалилось ухо. Мы опять сдали кровь. И тут нам сказали, что показатели указывают на лейкоз. Отправили материал на проверку в Москву — там диагноз подтвердили. Когда мы это услышали, нам стало очень страшно. Врачи сразу положили ребенка с женой в больницу, — рассказал папа малыша Дмитрий Бучин.

