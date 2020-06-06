За последние сутки в России подтвердилось еще
В мире, по данным университета Хопкинса, зафиксировано 6 741 812 случаев коронавирусной инфекции. В США — почти 1,9 миллиона зараженных, в Бразилии — без малого 615 тысяч человек. Россия на третьем месте этого списка.
Накануне ВОЗ допустила проведение в России массовых мероприятий. Официальный представитель организации Маргарет Харрис заявила, что эпидемия COVID-19 в России достигла плато, однако добавила, что меры безопасности при планировании массовых мероприятий по-прежнему необходимо соблюдать.
— Россия в настоящий момент показывает плато. Однако в стране, как и во многих других, большое количество случаев. Безусловно, важно соблюдать все меры безопасности. Россия делает огромное количество тестов, что замечательно. И это одна из причин, по которой выявляются случаи заражения, — сказала представитель ВОЗ.
По ее словам, одной из ключевых мер является соблюдение социальной дистанции.