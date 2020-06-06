Когда откроют ТЦ и рестораны. И как это будет. Всё о COVID-19 в Ярославской области - онлайн

Ярославцы, по тем или иным причинам оказавшиеся за границей, продолжают возвращаться домой.

— Работа ведется масштабная, нам помогают российские посольства за рубежом, Минкомсвязи России, оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, — рассказал и. о. директора департамента транспорта Ярославской области Анатолий Бойко.

Ярославцы прибыли из Анголы, Греции, Израиля, Индии, Индонезии, Иордания, Испании, Италии, США, Таиланда, Киргизии, Молдавии, с Кипра, из Китая, Кореи, Камбоджи, Словакии, Турции, Танзании, Таджикистана, Шри-Ланки, Франции, Японии. Среди вернувшихся — туристы, студенты, педагоги, военнослужащие и те, кто трудился за рубежом.



В соответствии с графиком вывозных рейсов прорабатывается доставка автобусами 10 граждан, прибывающих ближайшими авиарейсами с Кипра, из Ливана, Саудовской Аравии, Израиля, Египта, Турции.

На данный момент через портал Госуслуг от жителей региона подано 287 заявлений о выезде из иностранных государств. Информацию по вопросам организации вывоза жителей из-за рубежа можно получить в отделе международных связей Правительства Ярославской области по тел. (4852) 72–83–20 или по электронной почте.