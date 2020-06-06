Когда откроют ТЦ и рестораны. И как это будет. Всё о COVID-19 в Ярославской области - онлайн

Кому разрешили открыться с 8 июня
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал постановление о послаблениях режима, введённого в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции. Сегодня стало известно, что с 8 июня откроется ряд магазинов и организаций, которым до этого работать было запрещено. Появился расширенный список, кто с понедельника сможет приступить к работе:
- непродовольственные магазины с отдельным входом площадью не более 400 квадратных метров;
- розничная торговля ярмарочного типа;
- услуги по ремонту и пошиву одежды и обуви, копированию, подготовке документов, фотографированию (парикмахерские смогут перейти на полноценную работу);
- туристические агентства и туроператоры (также будет можно бронировать места в гостиницах и санаторно-курортных организациях, но исключительно для командировочных);
- бани, но только в тех районах, где относительно благополучная эпидситуация;
- тренировки сборных команд профессиональных спортивных клубов (также разрешено проведение соревнований профессиональных спортивных лиг без присутствия зрителей).
Эксклюзивное интервью губернатора
Мы поговорили с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым о том, что будет с бизнесом, детскими садами и дальнейшими ограничениями, связанными с коронавирусом.
Видео: Елена Вахрушева и правительство Ярославской области
Появились слухи о заболевших коронавирусом родственниках директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслана Саитграева. Оперативный штаб опроверг эту информацию.
Как оплатят дополнительный выходной
Ярославцы, по тем или иным причинам оказавшиеся за границей, продолжают возвращаться домой.
— Работа ведется масштабная, нам помогают российские посольства за рубежом, Минкомсвязи России, оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, — рассказал и. о. директора департамента транспорта Ярославской области Анатолий Бойко.
Ярославцы прибыли из Анголы, Греции, Израиля, Индии, Индонезии, Иордания, Испании, Италии, США, Таиланда, Киргизии, Молдавии, с Кипра, из Китая, Кореи, Камбоджи, Словакии, Турции, Танзании, Таджикистана, Шри-Ланки, Франции, Японии. Среди вернувшихся — туристы, студенты, педагоги, военнослужащие и те, кто трудился за рубежом.
В соответствии с графиком вывозных рейсов прорабатывается доставка автобусами 10 граждан, прибывающих ближайшими авиарейсами с Кипра, из Ливана, Саудовской Аравии, Израиля, Египта, Турции.
На данный момент через портал Госуслуг от жителей региона подано 287 заявлений о выезде из иностранных государств. Информацию по вопросам организации вывоза жителей из-за рубежа можно получить в отделе международных связей Правительства Ярославской области по тел. (4852) 72–83–20 или по электронной почте.
Доброе утро! Собрали для вас главные новости, связанные с коронавирусом, за прошлые сутки. Коротко о том, что произошло в Ярославской области:
- в Ярославской области за сутки выявлен 71 новый случай заболевания COVID-19;
- в Ярославской инфекционной больнице сменился главный врач. На главный пост в больнице (пока с приставкой и.о.) заступит с 5 июня Задыне Худоян;
- губернатор заявил о послаблениях режима и открытии магазинов с одеждой и обувью. Но не всех;
- кроме магазинов разрешили открыться ещё ряду предприятий;
- в Ярославле суды начали наказывать штрафами нарушителей масочного режима. Как ловят людей;
- из-за коронавируса чиновники регионального правительства остались без новых машин, техники и ремонтов.