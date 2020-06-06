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Тема дня Кому разрешат открыться с 8 июня: полный список
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Когда откроют ТЦ и рестораны. И как это будет. Всё о COVID-19 в Ярославской области - онлайн

Главные новости о распространении коронавируса в обновляемой трансляции

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В Ярославской области ввели послабления режима, введённого из-за распространения коронавируса

В Ярославской области ввели послабления режима, введённого из-за распространения коронавируса

Привет, друзья! Ситуация с распространением коронавируса в Ярославской области меняется каждый день. С понедельника вступят в силу послабления режима. Но ситуация по-прежнему остаётся напряжённой. Все самые главные новости о COVID-19 мы собрали в одной хронике дня. Трансляция обновляется.

Михаил Контуев

Кому разрешили открыться с 8 июня

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал постановление о послаблениях режима, введённого в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции. Сегодня стало известно, что с 8 июня откроется ряд магазинов и организаций, которым до этого работать было запрещено. Появился расширенный список, кто с понедельника сможет приступить к работе:

  • непродовольственные магазины с отдельным входом площадью не более 400 квадратных метров;
  • розничная торговля ярмарочного типа;
  • услуги по ремонту и пошиву одежды и обуви, копированию, подготовке документов, фотографированию (парикмахерские смогут перейти на полноценную работу);
  • туристические агентства и туроператоры (также будет можно бронировать места в гостиницах и санаторно-курортных организациях, но исключительно для командировочных);
  • бани, но только в тех районах, где относительно благополучная эпидситуация;
  • тренировки сборных команд профессиональных спортивных клубов (также разрешено проведение соревнований профессиональных спортивных лиг без присутствия зрителей).
Михаил Контуев

Эксклюзивное интервью губернатора

Мы поговорили с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым о том, что будет с бизнесом, детскими садами и дальнейшими ограничениями, связанными с коронавирусом.

Видео: Елена Вахрушева и правительство Ярославской области

Михаил Контуев

Появились слухи о заболевших коронавирусом родственниках директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслана Саитграева. Оперативный штаб опроверг эту информацию.

Михаил Контуев

Как оплатят дополнительный выходной

Михаил Контуев

Ярославцы, по тем или иным причинам оказавшиеся за границей, продолжают возвращаться домой. 

— Работа ведется масштабная, нам помогают российские посольства за рубежом, Минкомсвязи России, оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ,  — рассказал и. о. директора департамента транспорта Ярославской области Анатолий Бойко.

Ярославцы прибыли из Анголы, Греции, Израиля, Индии, Индонезии, Иордания, Испании, Италии, США, Таиланда, Киргизии, Молдавии, с Кипра, из Китая, Кореи, Камбоджи, Словакии, Турции, Танзании, Таджикистана, Шри-Ланки, Франции, Японии. Среди вернувшихся — туристы, студенты, педагоги, военнослужащие и те, кто трудился за рубежом.

В соответствии с графиком вывозных рейсов прорабатывается доставка автобусами 10 граждан, прибывающих ближайшими авиарейсами с Кипра, из Ливана, Саудовской Аравии, Израиля, Египта, Турции.

На данный момент через портал Госуслуг от жителей региона подано 287 заявлений о выезде из иностранных государств. Информацию по вопросам организации вывоза жителей из-за рубежа можно получить в отделе международных связей Правительства Ярославской области по тел. (4852) 72–83–20 или по электронной почте.

Михаил Контуев
Михаил Контуев

Доброе утро! Собрали для вас главные новости, связанные с коронавирусом, за прошлые сутки. Коротко о том, что произошло в Ярославской области:

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