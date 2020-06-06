Доброе утро, друзья! Собрали для вас главные новости, связанные с коронавирусом, за прошлые сутки. Коротко о том, что произошло в Ярославской области:
- в Ярославской области за сутки выявлен 71 новый случай заболевания COVID-19;
- в Ярославской инфекционной больнице сменился главный врач. На главный пост в больнице (пока с приставкой и.о.) заступит с 5 июня Задыне Худоян;
- губернатор заявил о послаблениях режима и открытии магазинов с одеждой и обувью. Но не всех;
- кроме магазинов разрешили открыться ещё ряду предприятий;
- в Ярославле суды начали наказывать штрафами нарушителей масочного режима. Как ловят людей;
- из-за коронавируса чиновники регионального правительства остались без новых машин, техники и ремонтов;
- губернатор рассказал, что будет с торговыми центрами и ресторанами, как будут работать детские сады, о второй волне пандемии и своём состоянии здоровья.