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В Ярославской области начали ослаблять режим, введённый ранее из-за распространения опасной инфекции

В Ярославской области начали ослаблять режим, введённый ранее из-за распространения опасной инфекции

Доброе утро, друзья! Собрали для вас главные новости, связанные с коронавирусом, за прошлые сутки. Коротко о том, что произошло в Ярославской области:

  • в Ярославле суды начали наказывать штрафами нарушителей масочного режима. Как ловят людей;
  • губернатор рассказал, что будет с торговыми центрами и ресторанами, как будут работать детские сады, о второй волне пандемии и своём состоянии здоровья.

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коронавируспандемиямасочный режим
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