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Ограничения соблюдать всё равно придется

Ограничения соблюдать всё равно придется

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что эпидемия COVID-19 в России достигла плато. Об этом сообщает РИА «Новости». Маргарет Харрис особо подчеркнула, что по-прежнему необходимо соблюдать меры безопасности при планировании массовых мероприятий.

— Россия в настоящий момент показывает плато. Однако в стране, как и во многих других, большое количество случаев. Безусловно, важно соблюдать все меры безопасности. Россия делает огромное количество тестов, что замечательно. И это одна из причин, по которой выявляются случаи заражения, — сказала представитель ВОЗ.

По ее словам, одной из ключевых мер является соблюдение социальной дистанции.

— Когда кто-то планирует провести массовое мероприятие, мы не говорим, что это делать нельзя. Мы говорим, что необходимо провести оценку рисков, проработайте, что вы можете сделать безопасно, чтобы предотвратить передачу вируса, — заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

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