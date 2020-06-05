Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что эпидемия COVID-19 в России достигла плато. Об этом сообщает РИА «Новости». Маргарет Харрис особо подчеркнула, что по-прежнему необходимо соблюдать меры безопасности при планировании массовых мероприятий.

— Россия в настоящий момент показывает плато. Однако в стране, как и во многих других, большое количество случаев. Безусловно, важно соблюдать все меры безопасности. Россия делает огромное количество тестов, что замечательно. И это одна из причин, по которой выявляются случаи заражения, — сказала представитель ВОЗ.

