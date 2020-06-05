Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что эпидемия
— Россия в настоящий момент показывает плато. Однако в стране, как и во многих других, большое количество случаев. Безусловно, важно соблюдать все меры безопасности. Россия делает огромное количество тестов, что замечательно. И это одна из причин, по которой выявляются случаи заражения, — сказала представитель ВОЗ.
По ее словам, одной из ключевых мер является соблюдение социальной дистанции.
— Когда кто-то планирует провести массовое мероприятие, мы не говорим, что это делать нельзя. Мы говорим, что необходимо провести оценку рисков, проработайте, что вы можете сделать безопасно, чтобы предотвратить передачу вируса, — заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.