«Смеялся и махал из окна больницы»: в Рыбинске поддержать онкобольного пришли 30 человек

На Красной площади в Рыбинске 5 июня собрались люди, неравнодушные к судьбе Ивана Леонова, который три года борется с острым лимфообластным лейкозом. На центральной площади собралось больше 30 человек. Сейчас жизнь Вани поддерживает очередной курс химиотерапии в Рыбинске. После окончания курса у Ивана есть возможность поехать на лечение в Израиль, но жизнь парня упирается в деньги.

— Огромное сердечное спасибо всем, всем, всем, кто пришёл, нашим волшебникам волонтёрам, — написала в соцсетях сестра Вани Леонова.