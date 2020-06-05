«Смеялся и махал из окна больницы»: в Рыбинске поддержать онкобольного пришли 30 человек

На Красной площади в Рыбинске 5 июня собрались люди, неравнодушные к судьбе Ивана Леонова, который три года борется с острым лимфообластным лейкозом. На центральной площади собралось больше 30 человек. Сейчас жизнь Вани поддерживает очередной курс химиотерапии в Рыбинске. После окончания курса у Ивана есть возможность поехать на лечение в Израиль, но жизнь парня упирается в деньги.
— Огромное сердечное спасибо всем, всем, всем, кто пришёл, нашим волшебникам волонтёрам, — написала в соцсетях сестра Вани Леонова.
На акции присутствовал и мэр Рыбинска.
— Сегодня рыбинцы вышли на Красную площадь, чтобы поддержать молодого парня Ивана Леонова, который продолжает бороться за свою жизнь. Уверен, его историю знают многие. Сейчас есть реальный шанс помочь Ивану как можно быстрее уехать на лечение в Израиль и излечиться от страшного заболевания. Считаю, что мы сообща в силах сделать это, — написал в соцсетях Денис Добряков.
Близким Вани удалось собрать 4 миллиона рублей, однако депозит израильской клиники — 100 тысяч долларов. Если вы хотите помочь Ивану, напишите в созданной для этого группе.