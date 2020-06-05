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В России зафиксировано еще 8726 случаев коронавируса, за сутки подтвердилось 144 смерти

Публикуем последние данные о COVID-19 в России и мире

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В России почти 450 тысяч человек заразились коронавирусом

В России почти 450 тысяч человек заразились коронавирусом

За последние сутки в России подтвердилось еще 8726 случаев коронавируса, с начала пандемии, по официальным данным, заразились 449 834 человека. За день выписаны 8057 человек, 144 — скончались, передает федеральный оперативный штаб. За весь период выздоровели 212 680 человек, умерли — 5528. С подозрением на коронавирус и под наблюдением медиков остаются 317 тысяч человек.

В мире, по данным университета Хопкинса, зафиксировано 6 639 092 случая коронавирусной инфекции. В США — 1,9 миллиона зараженных, в Бразилии — 615 тысяч человек. Россия на третьем месте этого списка.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что единой вакцины от коронавируса не будет — ученые создадут несколько препаратов, которые будут действовать на разные группы населения. А озвучивать ранние сроки появления вакцины нельзя — «обнадеживаться рановато», отметила санврач.

— Одного какого-то препарата точно не будет. Будет целый спектр различных вакцин и препаратов, которые будут использоваться для разных групп, — сообщила Попова на онлайн-дискуссии в клубе «Валдай».

Как будет действовать вакцина, мы уже рассказывали, а в этом материале упаковали весь сложный процесс воздействия в одну картинку — посмотрите, это проще школьного урока биологии.

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