В прямом эфире в аккаунте 76.RU в Инстаграме заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин порассуждал о том, нужна ли вакцинация. Разговор об этом зашел во время беседы о ситуации с коронавирусом в Ярославской области и об открытии больниц. Мы говорили о том, что у многих сейчас надежда на вакцину от вируса. Но есть и те, кто боится ставить на себе эксперимент, прививаясь новым препаратом. У Гулина на этот счёт такая позиция:

— Я за то, чтобы вакцинация проводилась. Медики всегда сталкиваются с подобными историями. Был в середине 90-х всплеск дифтерии — и все поняли, что вакцинация нужна. Тогда заболели и умерли те, кто не прошел вакцинацию. Она спасает тысячи, миллионы людей. Да, есть осложнения, никто не застрахован. Но бывает, пациент умирает в стоматологическом кабинете от укола. Это же не говорит о том, что не надо ходить к стоматологу. Мы говорим о миллионах спасённых жизней и единичных случаях осложнений. Я своих детей и внуков вакцинировал всех — по всем заболеваниям в календаре прививок. Так должно быть. Это защита и себя, и своих детей, и окружающих.