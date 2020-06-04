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На вызов приехала специализированная бригада скорой помощи из трёх человек

На вызов приехала специализированная бригада скорой помощи из трёх человек

В Ярославле жителей брагинской пятиэтажки насторожил ночной визит медиков в противочумных костюмах. Врачи скорой помощи приехали к одной из жительниц дома. Но забирать её не стали.

— А если завтра этот человек пойдёт в магазин или ещё куда-нибудь? — волнуются жители хрущёвки. — Нужно срочно дезинфекцию проводить. И жителей всех предупредить об опасности.

Выяснилось, что накануне женщина сбежала из больницы. Она сама об этом рассказала, позвонив в скорую помощь. Ещё и перечислила симптомы, характерные при коронавирусе.

— Мы и поехали в противочумных костюмах, как это положено, — говорят медики. — Но на деле выяснилось, что никакого коронавируса у неё нет. Она лежала в хирургии из-за проблем с животом и сама ушла из больницы. Сейчас её здоровью ничего не угрожает, она будет долечиваться амбулаторно.

Врачи скорой помощи говорят, что в последнее время у них участились случаи вызова на «ложный» коронавирус. В том числе звонят нетрезвые люди, которым в состоянии опьянения кажется, что они заболели коронавирусом.

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