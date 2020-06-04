В Ярославле жителей брагинской пятиэтажки насторожил ночной визит медиков в противочумных костюмах. Врачи скорой помощи приехали к одной из жительниц дома. Но забирать её не стали.
— А если завтра этот человек пойдёт в магазин или ещё куда-нибудь? — волнуются жители хрущёвки. — Нужно срочно дезинфекцию проводить. И жителей всех предупредить об опасности.
Выяснилось, что накануне женщина сбежала из больницы. Она сама об этом рассказала, позвонив в скорую помощь. Ещё и перечислила симптомы, характерные при коронавирусе.
— Мы и поехали в противочумных костюмах, как это положено, — говорят медики. — Но на деле выяснилось, что никакого коронавируса у неё нет. Она лежала в хирургии из-за проблем с животом и сама ушла из больницы. Сейчас её здоровью ничего не угрожает, она будет долечиваться амбулаторно.
Врачи скорой помощи говорят, что в последнее время у них участились случаи вызова на «ложный» коронавирус. В том числе звонят нетрезвые люди, которым в состоянии опьянения кажется, что они заболели коронавирусом.