4 июня четверг
СЕЙЧАС +15°С
usd 68.34
eur 76.62
Срочно Губернатор — о послаблении режима

Все новости

Все новости
Всего в России заболели 441 108 человек, 204 623 выздоровели

Всего в России заболели 441 108 человек, 204 623 выздоровели

Число заболевших коронавирусом в России увеличилось до 441 108 — за последние сутки врачи подтвердили 8831 новый случай. За этот же срок выписали по выздоровлении 8666 человек, 169 пациентов умерли. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Всего же за время эпидемии от COVID-19 вылечились 204 623 человека, 5384 — скончались.

Все данные об эпидемии в одной картинке

Все данные об эпидемии в одной картинке

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 4 июня остаются 313 885 человек.

По данным университета Хопкинса, который собирает статистику со всех стран, на сегодняшний день в мире зафиксировано 6 511 713 случаев коронавируса. За время пандемии, по данным на утро 2 июня, скончались 386 073 человека.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирусстатистика
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!