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Тема дня Чем кормят больных коронавирусом: фото

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В Ярославской области каждый день выявляют новых заражённых коронавирусом

В Ярославской области каждый день выявляют новых заражённых коронавирусом

Доброе утро, друзья! Собрали для вас главные новости по коронавирусу, которые произошли за прошлые сутки. Коротко:

  • медики из Ярославского госпиталя ветеранов войн, который был перепрофилирован под лечение заболевших коронавирусом, показали, чем кормят пациентов.

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