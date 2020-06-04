Доброе утро, друзья! Собрали для вас главные новости по коронавирусу, которые произошли за прошлые сутки. Коротко:
- 3 июня в Ярославской области выявили ещё 72 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 70 пациентов;
- на основе данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19 мы составили обновлённую карту распространения инфекции в регионе;
- Ярославская область попала в антилидеры рейтинга по выздоровлению заболевших коронавирусом;
- новые препараты от коронавируса испытывают на пациентах и врачах Ярославского госпиталя ветеранов войн, где лежат больные с COVID-19 и его симптомами;
- в Рыбинске на карантин закрывается один из корпусов студенческого общежития авиационного технического университета — коронавирус подтвердился у двоих студентов;
- в прямом эфире в аккаунте 76.RU в инстаграме заместитель председателя правительства Анатолий Гулин рассказал, как в Ярославской области будут открывать больницы и поликлиники;
- медики из Ярославского госпиталя ветеранов войн, который был перепрофилирован под лечение заболевших коронавирусом, показали, чем кормят пациентов.