Новые препараты от коронавируса испытывают на пациентах и врачах ярославского госпиталя ветеранов войн, где лежат больные с COVID-19 и его симптомами.
— Там открыто три исследовательских центра, которые изучают три лекарственных препарата для лечения и профилактики коронавирусной инфекции: «Олокизумаб», «Авифавир» и «Галавит», — сообщили в региональном оперштабе.
Первый из этих препаратов — «Олокизумаб» — производится на предприятии Ярославской области. Он относится к противовоспалительным лекарствам. Раньше его использовали в ревматологии. «Авифавир» — первый российский препарат от коронавирусной инфекции. Его дают пациентам, которые уже заражены вирусом и нуждаются в противовирусной терапии.
— Сегодня мы начали третье исследование, оно наблюдательное. Мы имели на нашем рынке препарат «Галавит», который использовали хирурги, нейрохирурги. Этот препарат обладает хорошими иммуномодулирующими свойствами, — отметила главный внештатный терапевт Департамента здравоохранения Ярославской области Мария Можейко. — Это исследование мы будем проводить среди врачей, медперсонала, которые работают в очагах, в условиях большой вирусной концентрации. Препарат необходим для профилактики. 10 дней приема препарата — и мы посмотрим, какой будет эффект. Первые данные по московским клиникам очень хорошие.
В Департаменте здравоохранения сообщили, что за пациентами, принимающими новые препараты, наблюдают практически круглосуточно. Не только врачи госпиталя, но и главные региональные специалисты — терапевт, пульмонолог и эндокринолог.
— На протяжении того времени, что мы работаем с коронавирусной инфекцией, мы поняли, что пневмония у большинства пациентов не поддается лечению антибиотиками. И сейчас мы думаем, что эти новые направления в лечении оправданы. Мы видим, как больные хорошо переносят терапию, видим эффект от лечения: снижение температуры, исчезновение интоксикации без особых побочных действий, — рассказал главный внештатный пульмонолог Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Николай Поярков.
Исследования препаратов будут идти как минимум месяц. За пациентами будут наблюдать две недели в стационаре, а затем еще две недели дома.