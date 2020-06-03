Новые препараты от коронавируса испытывают на пациентах и врачах ярославского госпиталя ветеранов войн, где лежат больные с COVID-19 и его симптомами.



— Там открыто три исследовательских центра, которые изучают три лекарственных препарата для лечения и профилактики коронавирусной инфекции: «Олокизумаб», «Авифавир» и «Галавит», — сообщили в региональном оперштабе.



Первый из этих препаратов — «Олокизумаб» — производится на предприятии Ярославской области. Он относится к противовоспалительным лекарствам. Раньше его использовали в ревматологии. «Авифавир» — первый российский препарат от коронавирусной инфекции. Его дают пациентам, которые уже заражены вирусом и нуждаются в противовирусной терапии.

