Доброе утро, друзья! Мы собрали для вас главные новости о коронавирусе, которые произошли в Ярославской области за минувшие сутки. Коротко о том, что случилось в Ярославской области:
- число заболевших коронавирусом увеличилось до 3284. За сутки в Ярославской области выявили 74 новых случая заболевания;
- семь медработников из Ярославской области включили в список скончавшихся во время коронавируса;
- в Рыбинске умерли пять человек с положительным тестом на COVID. Стало известно, почему их нет в официальной статистике;
- появился список тех, кому должны делать тесты экстренно, в течение 24 часов;
- власти рассказали, когда начнут открывать плановый приём в больницах.