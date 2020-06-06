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Избавляемся от «апельсиновой корки» на теле скрабом и массажем

Избавляемся от «апельсиновой корки» на теле скрабом и массажем

Как жаль, что мы не живем в эпоху Возрождения, когда художники буквально воспевали красоту «женских округлостей» и целлюлит на бедрах нисколько не смущал красавиц, а только придавал им женственности и привлекательности в глазах противоположного пола.

Возьмем в качестве примера «Данаю» Рембрандта: ее, обладательницу «аппетитных форм», сложно назвать худенькой и подтянутой. С тех пор стандарты женской красоты и привлекательности кардинально изменились, и сегодня героиня картины с большей вероятностью побежала бы в фитнес-клуб со словами: «Мне нужно скинуть лишний вес, убрать животик, «ушки» с бедер и избавиться от целлюлита на ногах. И немедленно!».

«Апельсиновая корочка» на бедрах (по-научному — целлюлит) — враг номер один для женщин, заботящихся о красоте своего тела. И именно для женщин, ведь он возникает под действием эстрогенов — женских гормонов. Целлюлит представляет собой структурное изменение в подкожном слое, приводящее к нарушению лимфатического оттока.

Причинами возникновения нарушений чаще всего являются: нездоровое и несбалансированное питание, недостаток физической нагрузки, гормональные перестройки, вредные привычки и стресс. Фитнес-эксперт Алина Насырова рассказывает, как избавиться от противной «апельсиновой корки» на теле, а также покажет пять приемов эффективного самомассажа.

Как избавиться от целлюлита в домашних условиях

1. Сделайте ваш рацион питания максимально «чистым».

Ведите подсчет калорий и соотношение БЖУ (белков — жиров — углеводов) в вашем дневном рационе. Помните: во всем должен быть баланс. Оптимальным соотношением БЖУ принято считать 40% белков, 40% углеводов и 20% жиров. Не рекомендуется опускать дневную общую калорийность менее чем 1200 калорий.

Обратите внимание на молочные продукты — творог, кефир и молоко, так как они могут вызвать задержку жидкости и провоцировать развитие целлюлита.

2. Добавьте физическую нагрузку.

Мы уже рассказывали, как подкачаться и сбросить лишнее, не выходя из дома. Возьмите эти упражнения на вооружение и выполняйте каждый день. Но помните, что, качая пресс, вы не уберете жирок с живота, более того, если качать пресс с неправильной техникой, живот может только увеличиться.

3. Уделяйте достаточно времени антицеллюлитному массажу и скрабированию.

Не обязательно тратить деньги на антицеллюлитный массаж, дорогие скрабы и обертывания — все это вы можете сделать в домашних условиях и получить тот же эффект (а может, даже и лучше!).

Самый дешевый и действенный антицеллюлитный скраб

Ингредиенты: морская соль, перемолотые зерна кофе, оливковое масло.

Перед нанесением скраба необходимо тщательно вымыть и распарить кожу. Аккуратно, круговыми движениями втирайте скраб в участки тела, требующие антицеллюлитного ухода. Для достижения максимального эффекта следует массажировать кожу в течение 10–15 минут. После процедуры тщательно смойте скраб с тела.

Ингредиенты для скраба — морская соль, перемолотые зерна кофе, оливковое масло

Несколько приемов антицеллюлитного самомассажа

Каждое движение выполняем 1–2 минуты в области бедер и ягодиц.

Круговые движения ладонями

Подготовительный этап, направлен на разогрев тканей. Выполняется расслабленными кистями.

Растирание кожи ладонями

При растирании руки не должны скользить по коже, а смещают ее.

Разглаживание кулаками вдоль бедер движением вверх-вниз

Массируемые мышцы должны быть максимально расслаблены. Движения осуществляйте плавно, медленно, без рывков. Интенсивность движений наращивайте постепенно.

Щипание пальцами

Массаж будет более эффективным, если сочетать его с разгрузочными днями. Во время курса массажа можно проводить 1–2 разгрузочных дня в неделю.

Легкие «рубящие» движения боковой частью ладоней

Прием ухудшает микроциркуляцию массируемой области, вызывает спазм венозных сосудов и повышает венозное давление.

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