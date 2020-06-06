«Апельсиновая корочка» на бедрах (по-научному — целлюлит) — враг номер один для женщин, заботящихся о красоте своего тела. И именно для женщин, ведь он возникает под действием эстрогенов — женских гормонов. Целлюлит представляет собой структурное изменение в подкожном слое, приводящее к нарушению лимфатического оттока.



Причинами возникновения нарушений чаще всего являются: нездоровое и несбалансированное питание, недостаток физической нагрузки, гормональные перестройки, вредные привычки и стресс. Фитнес-эксперт Алина Насырова рассказывает, как избавиться от противной «апельсиновой корки» на теле, а также покажет пять приемов эффективного самомассажа.



Как избавиться от целлюлита в домашних условиях



1. Сделайте ваш рацион питания максимально «чистым».