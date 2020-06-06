Как жаль, что мы не живем в эпоху Возрождения, когда художники буквально воспевали красоту «женских округлостей» и целлюлит на бедрах нисколько не смущал красавиц, а только придавал им женственности и привлекательности в глазах противоположного пола.
Возьмем в качестве примера «Данаю» Рембрандта: ее, обладательницу «аппетитных форм», сложно назвать худенькой и подтянутой. С тех пор стандарты женской красоты и привлекательности кардинально изменились, и сегодня героиня картины с большей вероятностью побежала бы в фитнес-клуб со словами: «Мне нужно скинуть лишний вес, убрать животик, «ушки» с бедер и избавиться от целлюлита на ногах. И немедленно!».
«Апельсиновая корочка» на бедрах (по-научному — целлюлит) — враг номер один для женщин, заботящихся о красоте своего тела. И именно для женщин, ведь он возникает под действием эстрогенов — женских гормонов. Целлюлит представляет собой структурное изменение в подкожном слое, приводящее к нарушению лимфатического оттока.
Причинами возникновения нарушений чаще всего являются: нездоровое и несбалансированное питание, недостаток физической нагрузки, гормональные перестройки, вредные привычки и стресс. Фитнес-эксперт Алина Насырова рассказывает, как избавиться от противной «апельсиновой корки» на теле, а также покажет пять приемов эффективного самомассажа.
Как избавиться от целлюлита в домашних условиях
1. Сделайте ваш рацион питания максимально «чистым».
Ведите подсчет калорий и соотношение БЖУ (белков — жиров — углеводов) в вашем дневном рационе. Помните: во всем должен быть баланс. Оптимальным соотношением БЖУ принято считать 40% белков, 40% углеводов и 20% жиров. Не рекомендуется опускать дневную общую калорийность менее чем
Обратите внимание на молочные продукты — творог, кефир и молоко, так как они могут вызвать задержку жидкости и провоцировать развитие целлюлита.
2. Добавьте физическую нагрузку.
Мы уже рассказывали, как подкачаться и сбросить лишнее, не выходя из дома. Возьмите эти упражнения на вооружение и выполняйте каждый день. Но помните, что, качая пресс, вы не уберете жирок с живота, более того, если качать пресс с неправильной техникой, живот может только увеличиться.
3. Уделяйте достаточно времени антицеллюлитному массажу и скрабированию.
Не обязательно тратить деньги на антицеллюлитный массаж, дорогие скрабы и обертывания — все это вы можете сделать в домашних условиях и получить тот же эффект (а может, даже и лучше!).
Самый дешевый и действенный антицеллюлитный скраб
Ингредиенты: морская соль, перемолотые зерна кофе, оливковое масло.
Перед нанесением скраба необходимо тщательно вымыть и распарить кожу. Аккуратно, круговыми движениями втирайте скраб в участки тела, требующие антицеллюлитного ухода. Для достижения максимального эффекта следует массажировать кожу в течение 10–15 минут. После процедуры тщательно смойте скраб с тела.
Несколько приемов антицеллюлитного самомассажа
Каждое движение выполняем 1–2 минуты в области бедер и ягодиц.
Круговые движения ладонями
Подготовительный этап, направлен на разогрев тканей. Выполняется расслабленными кистями.
Растирание кожи ладонями
При растирании руки не должны скользить по коже, а смещают ее.
Разглаживание кулаками вдоль бедер движением вверх-вниз
Массируемые мышцы должны быть максимально расслаблены. Движения осуществляйте плавно, медленно, без рывков. Интенсивность движений наращивайте постепенно.
Щипание пальцами
Массаж будет более эффективным, если сочетать его с разгрузочными днями. Во время курса массажа можно проводить 1–2 разгрузочных дня в неделю.
Легкие «рубящие» движения боковой частью ладоней
Прием ухудшает микроциркуляцию массируемой области, вызывает спазм венозных сосудов и повышает венозное давление.