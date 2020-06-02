Число заболевших коронавирусом в России увеличилось до 423 741 — за последние сутки врачи подтвердили 8863 новых случаев. 11 108 человек выписаны, 182 — умерли, передает федеральный оперштаб. Всего же с начала пандемии от COVID-19 вылечились 186 985 человек, 5037 спасти не удалось.
По данным университета Хопкинса, который собирает федеральную статистику со всех стран, в мире зафиксировано 6 271 577 случаев коронавируса. На первом месте США (1,8 миллиона случаев), на втором — Бразилия (526 тысяч зараженных), третье — у России.
Накануне Владимир Путин утвердил 1 июля днем голосования по поправкам в Конституцию — а это верный признак того, что ограничения скоро кончатся, осталось немного потерпеть. Кстати, как страна будет выходить из коронавирусного кризиса, власти обсудят сегодня. Мы обязательно покажем вам трансляцию заседания.