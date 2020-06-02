Доброе утро, друзья! Мы собрали для вас главные события, которые произошли в Ярославской области за минувшие сутки. Коротко о том, что случилось в Ярославской области:
- по данным федерального оперштаба на 1 июня, в Ярославской области выявлено 78 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в регионе за время эпидемии было зафиксировано 3210 случаев заболевания коронавирусом;
- в департаменте здравоохранения Ярославской области рассказали, сколько пациентов умерло в Ярославской ЦРБ на койках, оборудованных для лечения COVID-19. По данным депздава, в ЦРБ скончались 33 человека;
- в Ярославле осудили первого нарушителя масочного режима. Решение о наказании ему 29 мая вынес Кировский районный суд. Правда, выписывать штраф нарушителю не стали;
- на основе официальных данных оперативного штаба мы составили карту распространения инфекции по районам Ярославской области;
- Ярославская область готовится к возобновлению планового приёма в больницах. Как это будет.