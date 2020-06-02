2 июня вторник
СЕЙЧАС +8°С
usd 69.71
eur 77.64
Тема дня Лекарство от COVID: выздоровели 30 пациентов

Все новости

Все новости
За сутки в регионе выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в регионе выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом

Доброе утро, друзья! Мы собрали для вас главные события, которые произошли в Ярославской области за минувшие сутки. Коротко о том, что случилось в Ярославской области:

  • по данным федерального оперштаба на 1 июня, в Ярославской области выявлено 78 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в регионе за время эпидемии было зафиксировано 3210 случаев заболевания коронавирусом;
  • в департаменте здравоохранения Ярославской области рассказали, сколько пациентов умерло в Ярославской ЦРБ на койках, оборудованных для лечения COVID-19. По данным депздава, в ЦРБ скончались 33 человека;
  • в Ярославле осудили первого нарушителя масочного режима. Решение о наказании ему 29 мая вынес Кировский районный суд. Правда, выписывать штраф нарушителю не стали;
  • на основе официальных данных оперативного штаба мы составили карту распространения инфекции по районам Ярославской области;
  • Ярославская область готовится к возобновлению планового приёма в больницах. Как это будет.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирусЯрославская область
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!