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Тема дня Новая вспышка: данные о COVID-19 на 31 мая

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Специалисты отмечают высокую заболеваемость в Ярославской области

Специалисты отмечают высокую заболеваемость в Ярославской области

Доброе утро, друзья! В этом кратком обзоре мы собрали для вас главные события, которые произошли за минувшие сутки в Ярославской области. Конечно, главной темой по-прежнему остаётся коронавирус.

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Covid-19коронавирус
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