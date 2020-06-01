Доброе утро, друзья! В этом кратком обзоре мы собрали для вас главные события, которые произошли за минувшие сутки в Ярославской области. Конечно, главной темой по-прежнему остаётся коронавирус.
- Благоприятной ситуацию с коронавирусом в регионе назвать нельзя — новые десятки заболевших тому подтверждение;
- эксперты отметили высокую заболеваемость COVID-19 в Ярославской области;
- в регионе более трёх тысяч человек отправили на карантин;
- в Ярославле часть сотрудников местного телеканала отправили на карантин — у монтажёра обнаружили COVID-19;
- пока все увлечены ситуацией по коронавирусу, в Ярославской области 9-летний мальчик заблудился и провел целую ночь в лесу.