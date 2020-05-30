В Ярославской области оперативный штаб выдал информацию о новых случаях коронавируса в Ярославской области. По этим данным мы составили карту распространения инфекции по районам.
В лидерах — Ярославль, на втором месте — Рыбинск, на третьем — Гаврилов-Ямский район.
Всего за сутки в области выявили 79 новых случаев коронавируса. Ярославская область ушла с лидирующих позиций в списке регионов, охваченных инфекцией. В целом же по стране пошёл новый рост цифр по заболевшим.
Данные по Ярославской области (с начала пандемии):
— выздоровевших — 751 человек;
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— умерших — 14 человек;
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— всего госпитализированных на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 730 пациентов: 288 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 442 с типичной клиникой COVID-19;
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— лабораторных исследований за сутки — 1732;
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— на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 171 человек;
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— на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 3113 человек.
Вся информация о ситуации с коронавирусом в Ярославской области — в нашей хронике дня.