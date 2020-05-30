В Ярославской области оперативный штаб выдал информацию о новых случаях коронавируса в Ярославской области. По этим данным мы составили карту распространения инфекции по районам.

В лидерах — Ярославль, на втором месте — Рыбинск, на третьем — Гаврилов-Ямский район.