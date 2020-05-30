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Тема дня Новые заразившиеся. Данные на 30 мая

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По официальным данным, количество новых заболевших идет на спад

По официальным данным, количество новых заболевших идет на спад

В Ярославской области оперативный штаб выдал информацию о новых случаях коронавируса в Ярославской области. По этим данным мы составили карту распространения инфекции по районам.

В лидерах — Ярославль, на втором месте — Рыбинск, на третьем — Гаврилов-Ямский район.

Так выглядят данные на сегодняшний день

Так выглядят данные на сегодняшний день

Всего за сутки в области выявили 79 новых случаев коронавируса. Ярославская область ушла с лидирующих позиций в списке регионов, охваченных инфекцией. В целом же по стране пошёл новый рост цифр по заболевшим.

Количество заболевших снова начало расти

Количество заболевших снова начало расти

Данные по Ярославской области (с начала пандемии):

— выздоровевших — 751 человек;

— умерших — 14 человек;

— всего госпитализированных на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 730 пациентов: 288 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 442 с типичной клиникой COVID-19;

— лабораторных исследований за сутки — 1732;

— на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 171 человек;

— на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 3113 человек.

Вся информация о ситуации с коронавирусом в Ярославской области — в нашей хронике дня.

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