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Группу посещали четверо ребятишек

Группу посещали четверо ребятишек

В детском саду Рыбинска из-за коронавируса закрыли дежурную группу. Тест на новую инфекцию оказался положительным у одного из родителей.

— В целях безопасности в связи с угрозой распространения инфекции на две недели закрывается одна из групп в дошкольном учреждении № 110, — рассказали в областном оперштабе.

Дежурную группу посещали четыре ребёнка.

— Их родители и шесть сотрудников детского сада отправляются на самоизоляцию, им будет оформлен больничный лист, — рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — Помещения, мебель и игрушки будут продезинфицированы и обработаны антисептиком. В детском саду функционируют две дежурных группы, одна из них продолжит работу, при этом санитарно-гигиенические меры будут усилены.

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