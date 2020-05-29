В детском саду Рыбинска из-за коронавируса закрыли дежурную группу. Тест на новую инфекцию оказался положительным у одного из родителей.



— В целях безопасности в связи с угрозой распространения инфекции на две недели закрывается одна из групп в дошкольном учреждении № 110, — рассказали в областном оперштабе.



Дежурную группу посещали четыре ребёнка.



— Их родители и шесть сотрудников детского сада отправляются на самоизоляцию, им будет оформлен больничный лист, — рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — Помещения, мебель и игрушки будут продезинфицированы и обработаны антисептиком. В детском саду функционируют две дежурных группы, одна из них продолжит работу, при этом санитарно-гигиенические меры будут усилены.

