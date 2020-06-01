«Папы не справились и ушли»: истории ярославских малышей, которым очень нужна помощь

Сегодня День защиты детей. И мы хотим поддержать тех ребятишек, которые особенно нуждаются в помощи и заботе. Это дети с проблемами со здоровьем.
Не оставлю его, как бы тяжело ни было
Про Романа Лебедева из Ярославля мы уже писали. Но нужная на его лечение сумма пока еще не собрана. Деньги необходимы для оплаты реабилитации. Из-за родовой травмы у мальчика развился детский церебральный паралич. Но о том, чтобы бросить больного сына, у его мамы Евгении не было и мысли.
— Это мой долгожданный малыш, и никогда, пока бьётся моё сердце, пока я дышу, сына я не брошу и не оставлю, как бы ни было тяжело и больно, — говорит Евгения.
Сынишку мама воспитывает одна. Отец Ромы не выдержал испытаний и бросил семью. Единственными помощниками для Евгении стали её родители.
— Понять и поддержать меня смогли только они. Сколько было пролито слёз... Я впервые видела, как искренне плакал мой отец… Они вместе со мной жалели своего единственного внучка — Ромочку — и без всяких но его очень любили! — рассказывает мама.
Диагноз мальчику поставили не сразу, поэтому драгоценное время для лечения было упущено. Сейчас главной задачей для малыша стало восстановление тонуса мышц, чтобы он мог нормально сидеть, держать голову.
— Мы каждый день занимаемся, занимаемся, занимаемся. Пытаюсь помочь ему восстановиться и жить. Для системного лечения нужны огромные для нашей маленькой и бедной семьи средства. Каждая реабилитация стоит очень дорого, а без них Ромашка просто может погибнуть, повреждённый тонус в мышцах крутит и ломает сына иногда до такой боли, что он кричит, — рассказала Евгения.
Если вы можете и хотите помочь семье, узнать, как это сделать, можно здесь.
Мечты о крепкой семье рухнули
В помощи нуждается и еще один малыш из Ярославской области — 5 летний Максим Жохов из Рыбинска, который только несколько дней назад отметил свой первый юбилей. У него тоже ДЦП. Так распорядилась судьба, что Максим родился семимесячным, три дня находился без вод и получил повреждение головного мозга. В этой семье папа тоже ушел.
— Все мечты о крепкой семье, совместном воспитании детей рухнули в один миг. И сейчас мы живем на попечении моей мамы-пенсионерки, которая продолжает работать, чтобы прокормить нас, — говорит мама малыша Екатерина.
Такие привычные для всех действия, как сидеть или ползать, даются мальчишке совсем не просто. Но при всем этом Максимка очень жизнерадостный и улыбчивый малыш.
Чтобы вернуть здоровье, мальчик должен проходить курсы реабилитации.
— Проходя такие курсы, я многому научилась, и теперь мы по несколько часов занимаемся дома. Но помощь специалистов Максиму нужна регулярно, он должен двигаться дальше и учиться новому! К сожалению, все занятия стоят безумно дорого. И мне одной просто не по силам, — делится мама.
Давайте дадим и этому ребенку шанс на нормальную жизнь.