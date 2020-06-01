«Папы не справились и ушли»: истории ярославских малышей, которым очень нужна помощь

Сегодня День защиты детей. И мы хотим поддержать тех ребятишек, которые особенно нуждаются в помощи и заботе. Это дети с проблемами со здоровьем.



Не оставлю его, как бы тяжело ни было

Про Романа Лебедева из Ярославля мы уже писали. Но нужная на его лечение сумма пока еще не собрана. Деньги необходимы для оплаты реабилитации. Из-за родовой травмы у мальчика развился детский церебральный паралич. Но о том, чтобы бросить больного сына, у его мамы Евгении не было и мысли.



— Это мой долгожданный малыш, и никогда, пока бьётся моё сердце, пока я дышу, сына я не брошу и не оставлю, как бы ни было тяжело и больно, — говорит Евгения.

