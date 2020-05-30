Друзья, привет! В этом кратком обзоре мы собрали для вас самые значимые события, которые произошли за минувшие сутки:
- власти Ярославской области продлили ограничительные меры до середины июня;
- Дмитрий Миронов объяснил, почему принял решение продлить режим повышенной готовности;
- в Ярославской области стало больше умерших от коронавирусной инфекции;
- мы спросили у ярославцев, чем они хотят заняться после самоизоляции в первую очередь — публикуем видео уличного опроса;
- в Угличе маленький ребенок выпал из окна — рассказываем, что произошло;
- ярославские лаборатории начали принимать анализы на антитела коронавируса — публикуем список клиник;
- Рыбинск — вновь лидер по новым заболевшим — карта коронавируса по Ярославской области;
- главный врач Мышкинской ЦРБ призвал жителей не устраивать травлю врачам;
- МЧС предупредило ярославцев — на регион мчатся сильный ветер и грозы.