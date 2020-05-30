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Тема дня Губернатор продлил ограничения: что это значит

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Все ограничения придётся ещё потерпеть

Все ограничения придётся ещё потерпеть

Друзья, привет! В этом кратком обзоре мы собрали для вас самые значимые события, которые произошли за минувшие сутки:

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