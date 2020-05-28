Мэр Москвы Сергей Собянин предложил регионам перенять столичную методику подсчета смертности от COVID-19. Он заявил, что в случае летального исхода следует учитывать не только прямые последствия коронавирусной инфекции, но и иные причины. Такие правила уже действуют в Москве.



— Они [правила] не только соответствуют [рекомендациям ВОЗ], они еще более жесткие, потому что к основной причине смерти мы еще добавляем причины, которые привели к смерти, спровоцировали смерть, и сопутствующие COVID. И мы предлагаем, может быть, и всем надо подумать, чтобы расширить этот список, не ограничиваться только COVID как основной причиной, — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».



Департамент здравоохранения столицы сегодня опубликовал отчет, в котором смертность рассчитана исходя из новых методических рекомендаций. Из него следует, что за апрель коронавирус стал причиной смерти не 639, а 1561 человека.

