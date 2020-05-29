Список умерших пополнился. Всё о коронавирусе в Ярославской области — онлайн

Похоже, в Ярославской области настала стабильность. Мы перешли на стабильный прирост заболевших в сутки - сегодня снова +84 человека (за всё время 2976 человек), сообщает федеральный оперативный штаб. Выздоровели +45 пациентов.

Также за сутки в список умерших попал ещё один человек, таким образом официально от коронавируса в Ярославской области скончались 14 человек.