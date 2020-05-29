Список умерших пополнился. Всё о коронавирусе в Ярославской области — онлайн

Подробные данные по заболевшим
Оперативный штаб Ярославской области сообщает: в числе умерших от COVID-19 ещё один человек - женщина 1962 года рождения. Заболевших с начала периода 2976.
Ярославль - 1573;
Рыбинск – 365;
Гаврилов-Ямский МР – 192;
Ярославский МР – 149;
Ростовский МР - 130;
Переславский городской округ – 115;
Тутаевский МР - 104;
Рыбинский МР - 100;
Некрасовский МР – 62;
Борисоглебский МР – 44;
Большесельский МР – 38;
Угличский МР – 33;
Некоузский МР – 23;
Даниловский МР – 18;
Пошехонский МР - 14;
Брейтовский МР – 7;
Первомайский МР - 6;
Мышкинский МР – 2;
Любимский МР -1
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Выздоровевших – 698 человек
Умерших – 14 человек
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Всего госпитализированных на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 713 пациентов: 308 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 405 с типичной клиникой COVID-19
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Лабораторных исследований за сутки – 1661
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На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) – 167 человек
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На карантине (контактировавшие с заболевшими) – 3017 человек
За минувшие сутки в России у 8 572 человек подтвердили коронавирус. С начала пандемии в стране заразились 387 623 человека, передает федеральный оперативный штаб. За сутки 8264 человека выздоровели (всего их 159 257), 232 скончались (общее число — 4374).
+84 заболевших и +1 умерший 29 мая
Похоже, в Ярославской области настала стабильность. Мы перешли на стабильный прирост заболевших в сутки - сегодня снова +84 человека (за всё время 2976 человек), сообщает федеральный оперативный штаб. Выздоровели +45 пациентов.
Также за сутки в список умерших попал ещё один человек, таким образом официально от коронавируса в Ярославской области скончались 14 человек.
Уже более 10 млн тестов на коронавирус проведено в России, под подозрением на COVID-19 находятся 305 061 человек — Роспотребнадзор.
В оперативном штабе по Ярославской области отчитались, как оснащают covid-больницы.
В гоcпитaль вeтeранов вoйн в ближайшee время привезyт ĸомпьютерный томогрaф (64 срезa) c ĸардиoпрoграммoй, нaркозно-дыхaтельный аппаpат, аппараты ИBЛ.
Для бoльницы имени Cемaшко, где открыто 110 кoек для пaциентов с коронaвирусной инфeĸциeй, закуплeны aппaрaт ИBЛ, установка для обeзврeживания медицинcких oтxoдoв, стерилизaтор паровой, пульcокcиметры, киcлородный гaзификaтор.
Ярослaвскaя центральная pайонная бoльница закyпает стaционaрный рентгенoвсĸий кoмплекс, передвижнoй рентгеновcкий аппаpат и аппараты исĸусственной вентиляции легких. Передвижные рентгеновские аппараты прeдусмотрeны также для Ростовсĸой и Любимсĸoй pайoнных больниц. Инфеĸциoнная клиничecкая больница приобрeла cтaционaрный.
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Привет! С утра сразу — компактный обзор новостей за сутки:
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- в Рыбинске за сутки самый большой прирост инфицированных — публикуем карту заболевших коронавирусом по районам региона;
- ярославцы пожаловались на низкие пособия по безработице — в департаменте занятости объяснили, почему так произошло;
- из окна госпиталя ветеранов войн, где лечатся пациенты с коронавирусом и его симптомами, выпал мужчина;
- страшная трагедия случилась в Переславле-Залесском — в пожаре погиб преподаватель местной православной гимназии;
- стали известны подробности гибели пациента в ярославском ковид-госпитале. Рассказываем, что произошло.