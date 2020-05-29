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Список умерших пополнился. Всё о коронавирусе в Ярославской области — онлайн

Актуальные данные о вирусе на 29 мая 2020

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В госпитале ветеранов в Ярославле продолжают лечить самых тяжёлых пациентов с COVID-19

В госпитале ветеранов в Ярославле продолжают лечить самых тяжёлых пациентов с COVID-19

Доброе утро друзья!

Продолжаем держать вас в курсе событий, которые происходят из-за пандемии коронавируса в России и Ярославской области. К сожалению, смертельный вирус не отступает, поэтому мы так внимательно рассказываем обо всём, что с ним связано.

Анна Ёлкина

Подробные данные по заболевшим

Оперативный штаб Ярославской области сообщает: в числе умерших от COVID-19 ещё один человек - женщина 1962 года рождения. Заболевших с начала периода 2976.

Ярославль - 1573; 

Рыбинск – 365; 

Гаврилов-Ямский МР – 192; 

Ярославский МР – 149; 

Ростовский МР - 130; 

Переславский городской округ – 115;

Тутаевский МР - 104; 

Рыбинский МР - 100; 

Некрасовский МР – 62; 

Борисоглебский МР – 44; 

Большесельский МР – 38; 

Угличский МР – 33; 

Некоузский МР – 23; 

Даниловский МР – 18; 

Пошехонский МР - 14; 

Брейтовский МР – 7; 

Первомайский МР - 6; 

Мышкинский МР – 2; 

Любимский МР -1

Выздоровевших – 698 человек
Умерших – 14 человек

Всего госпитализированных на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 713 пациентов: 308 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 405 с типичной клиникой COVID-19

Лабораторных исследований за сутки – 1661

На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) – 167 человек

На карантине (контактировавшие с заболевшими) – 3017 человек

Вера Кузнецова

За минувшие сутки в России у 8 572 человек подтвердили коронавирус. С начала пандемии в стране заразились 387 623 человека, передает федеральный оперативный штаб. За сутки 8264 человека выздоровели (всего их 159 257), 232 скончались (общее число — 4374).

Анна Ёлкина

+84 заболевших и +1 умерший 29 мая

Похоже, в Ярославской области настала стабильность. Мы перешли на стабильный прирост заболевших в сутки - сегодня снова +84 человека (за всё время 2976 человек), сообщает федеральный оперативный штаб. Выздоровели +45 пациентов.

Также за сутки в список умерших попал ещё один человек, таким образом официально от коронавируса в Ярославской области скончались 14 человек.

Вера Кузнецова

Уже более 10 млн тестов на коронавирус проведено в России, под подозрением на COVID-19 находятся 305 061 человек — Роспотребнадзор.

Анна Ёлкина

В оперативном штабе по Ярославской области отчитались, как оснащают covid-больницы.

В гоcпитaль вeтeранов вoйн в ближайшee время привезyт ĸомпьютерный томогрaф (64 срезa) c ĸардиoпрoграммoй, нaркозно-дыхaтельный аппаpат, аппараты ИBЛ.

Для бoльницы имени Cемaшко, где открыто 110 кoек для пaциентов с коронaвирусной инфeĸциeй, закуплeны aппaрaт ИBЛ, установка для обeзврeживания медицинcких oтxoдoв, стерилизaтор паровой, пульcокcиметры, киcлородный гaзификaтор.

Ярослaвскaя центральная pайонная бoльница закyпает стaционaрный рентгенoвсĸий кoмплекс, передвижнoй рентгеновcкий аппаpат и аппараты исĸусственной вентиляции легких. Передвижные рентгеновские аппараты прeдусмотрeны также для Ростовсĸой и Любимсĸoй pайoнных больниц. Инфеĸциoнная клиничecкая больница приобрeла cтaционaрный.

Вера Кузнецова

90-летняя жительница Красноярска победила коронавирус. Ее выписали из краевой больницы после 17 дней лечения. Врачи рассказывают, что она была очень позитивной и верила в то, что ее спасут, с самого начала.

Ольга Прохорова

В Ярославле в нескольких клиниках можно сдать тест на ковид и на антитела. Мы в одном материале собрали список всех лабораторий, которые делают такие тесты.

Анна Ёлкина

И такое бывает. Напомним, около 2000 человек с подтверждённым COVID-19 в Ярославской области лечатся дома.

Анна Ёлкина

Близится 31 мая — дата, до которой был объявлен режим самоизоляции и ограничений в Ярославской области (помимо масочного режима, он без срока завершения). У ярославцев много вопросов к правительству.

Анна Ёлкина

Выпускники не могут отказать себе в традиции — оставить послание у любимой школы. Год в этом году выдался особенным, а потому и послания — необычны.

У школы №11

У школы №11

Ольга Прохорова

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