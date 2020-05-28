28 мая в Ярославле госпитализировали депутата Государственной Думы РФ Анатолия Грешневикова. У 63-летнего политика от партии «Справедливая Россия» случился инфаркт.

— Сейчас состояние нормальное. Завтра будет более понятно, — рассказал однопартиец, депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин. — Связи с ним пока нет. Он проживает в Борисоглебском районе Ярославской области, поэтому его госпитализировали в областной центр.

Анатолий Грешневиков представляет Ярославскую область в Госдуме с 1-го по 7-й созывы.