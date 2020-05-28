Россия начинает выходить из коронавирусного кризиса — в городах снимают ограничения, 24 июня должен пройти парад Победы, отмененный 9 мая. Но сам вирус никуда не делся и продолжает распространяться среди нас. О том, как жить и работать в новых условиях, написал врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев.
Мир оказался достаточно хрупким. Никто в начале 2020 года, наблюдая плохие знаки високосного года (сбитый самолет в Иране, горящие леса в Австралии), не мог подумать о том, что привычный жизненный уклад рассыплется на осколки, потеряет целостность по причине прихода в нашу жизнь нового вируса.
Май принес новую статистику и новые знания о новом коронавирусе.
1. Глобальной катастрофы в масштабах человечества не случилось. Системы здравоохранения большинства стран оказались в ситуации повышенного числа обращений за неотложной помощью, роста числа госпитализаций и повышенной нагрузки на небольшие отделения реанимации и интенсивной терапии. Однако комплекс мер, которые большинство стран повторили в той или иной степени и с некоторой разницей в скорости реагирования, позволил в течение полутора-двух месяцев стабилизировать ситуацию с распространением вируса.
2. В течение мая можно наблюдать устойчивое состояние по выявленным ежедневным новым случаям в большинстве стран и в отдельных регионах. Доли активно выявленных инфицированных в разных странах за прошедший период эпидемии по отношению к численности населения стран очень близки: страны Азии — в среднем 0,01%; страны Европы — в среднем 0,27%. Есть страны-лидеры, но даже в этих странах доля активно выявленных инфицированных чуть больше 0,5% (США — 0,51%, Испания — 0,52%, Исландия — 0,53%, Сингапур — 0,52%).
3. Первые результаты проведенных серологических исследований с определением антител класса G к вирусу SARS-CoV-2 в разных странах показали, что за время эпидемии с вирусом встретились в среднем 5,5% населения страны, в крупных городах показатели уровня серопозитивности выше (более 100 тысяч населения — около 10%, а в мегаполисах более 1 млн жителей — 15–20% населения).
Это означает, что в поле зрения здравоохранения и специалистов-эпидемиологов попали не более 10% от всех инфицированных. Говорить при этом о реальном контроле над распространением инфекции невозможно. Зато можно говорить о том, что все принимаемые усилия привели к некоторому равновесию.
Как склеить «фарфоровую вазу»?
Рискну высказать свое мнение насчет критериев, которые приняты для трех этапов ослабления мер по сдерживанию распространения нового коронавируса. Каждый из критериев достаточно условен и может искусственно регулироваться: объемом тестирования и контингентами, включением новых коек в приказы региональных минздравов, решениями по госпитализации бессимптомных и больных с легкими формами.
Критерии важны как «маячок». Важнее, чтобы принимаемые на их основе решения не были оторваны от жизни.
Нет смысла сдерживать людей от совместных прогулок, семейного досуга на природе. Но очень важно усиливать работу с населением по гигиеническому и санитарно-эпидемиологическому просвещению.
При реальном соблюдении всех базовых рекомендаций по организации торговли, работы кафе, ресторанов и даже торговых центров их можно открывать уже сейчас. Главное, чтобы люди с симптомами ОРВИ не выходили на работу и не шли за покупками или в рестораны. Критически важно, чтобы была обеспечена хорошая вентиляция и не допускалась скученность посетителей. Очень важно всем соблюдать единые гигиенические требования: ношение масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции (1,5–2 метра), кашлевого (чихательного) этикета и обработки рук после прикосновения к поверхностям, с которыми контактируют многие люди, или после нарушения кашлевого (чихательного) этикета.
Нужно сохранять ограничения на массовые мероприятия, а корректирующие решения по отношению к ним надо принимать по прошествии двух-трех месяцев после проведения новых серологических исследований (выявления антител. — Прим. ред.).
Нужно сохранять режим удаленной работы для всех сотрудников, когда это не приводит к ущербу для деятельности бизнеса.
Всем предприятиям и организациям, которые не могут вывести своих сотрудников на удаленную работу, нужно сконцентрировать свои усилия на обеспечении мер инфекционной безопасности, гигиенического образования сотрудников, мер по недопущению к работе сотрудников с признаками ОРВИ и лабораторному выявлению бессимптомных носителей.
Медицинским организациям нужно не ослаблять, а даже усиливать меры инфекционного контроля. Нужно реализовывать новые организационные и планировочные решения для всех лечебных учреждений. Важно нацелиться на возобновление всей плановой (включая профилактическую и реабилитационную) медицинской помощи.
Отдельные мысли по организации лабораторной диагностики.
Я думаю, что нужно усиливать мощности лабораторий по ПЦР-диагностике COVID-19, важно добиваться сокращения срока получения результатов лабораторных исследований. В этом есть реальная потребность сейчас и эти мощности будут востребованы в будущем для диагностики других инфекций.
История с этой эпидемией продемонстрировала, что нужно большое внимание уделять лабораториям в целом, и в частности — диагностике инфекционных заболеваний! В это надо вкладываться!
Еще один важный аспект — это автоматизация и информатизация работы медицинских лабораторий и лабораторий РПН, интеграция служб. Об этом много говорится в последние годы, но реальная «боевая» ситуация обнажила очень много болевых точек.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции