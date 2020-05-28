Критерии важны как «маячок». Важнее, чтобы принимаемые на их основе решения не были оторваны от жизни.



Нет смысла сдерживать людей от совместных прогулок, семейного досуга на природе. Но очень важно усиливать работу с населением по гигиеническому и санитарно-эпидемиологическому просвещению.



При реальном соблюдении всех базовых рекомендаций по организации торговли, работы кафе, ресторанов и даже торговых центров их можно открывать уже сейчас. Главное, чтобы люди с симптомами ОРВИ не выходили на работу и не шли за покупками или в рестораны. Критически важно, чтобы была обеспечена хорошая вентиляция и не допускалась скученность посетителей. Очень важно всем соблюдать единые гигиенические требования: ношение масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции (1,5–2 метра), кашлевого (чихательного) этикета и обработки рук после прикосновения к поверхностям, с которыми контактируют многие люди, или после нарушения кашлевого (чихательного) этикета.



Нужно сохранять ограничения на массовые мероприятия, а корректирующие решения по отношению к ним надо принимать по прошествии двух-трех месяцев после проведения новых серологических исследований (выявления антител. — Прим. ред.).