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Ярославская область продолжает бороться с коронавирусом

Ярославская область продолжает бороться с коронавирусом

Доброе утро, друзья! Чтобы сэкономить ваше время, мы подготовили подборку самых важных новостей за последние сутки. Коротко рассказываем, что произошло в Ярославской области:

  • Новых зараженных коронавирусом становится меньше. По данным на утро 27 мая, в Ярославской области выявлено 82 новых случая. Как вирус распространился по региону, показано на нашей карте;
  • после жалоб мам со всей страны, что по существующему сейчас порядку их бывшие мужья могут запросто получить и забрать себе президентские выплаты на детей, пенсионный фонд дал регионам рекомендацию приоритет при выплате пособий отдать мамам.
  • случилось то, чего боялись. Слухи, которые несколько дней обсуждали жители Мышкина, подтвердились — в местную ЦРБ хотят возить пациентов из ярославских ковид-отделений. В самом Мышкинском районе сейчас всего два официально подтвержденных случая коронавируса. Местные боятся вспышки заболеваемости. Но в департаменте здравоохранения сказали, что сюда будут направлять только тех, кто уже пошел на поправку.
  • в распоряжении редакции 76.RU оказался документ, разосланный по больницам области 21 мая. В нём за подписью главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Ярославской области Николая Карпова предлагается ограничить количество отправляемых на исследование тестов на коронавирус. Правда, в Роспотребнадзоре сообщили, что это распоряжение не действует.
  • сотрудникам скорой помощи из Углича не доплачивали за работу с коронавирусными больными. Нарушения выявила прокуратура.

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