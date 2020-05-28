Доброе утро, друзья! Чтобы сэкономить ваше время, мы подготовили подборку самых важных новостей за последние сутки. Коротко рассказываем, что произошло в Ярославской области:
- Новых зараженных коронавирусом становится меньше. По данным на утро 27 мая, в Ярославской области выявлено 82 новых случая. Как вирус распространился по региону, показано на нашей карте;
- зато растет количество нарушителей масочного режима. В суды Ярославской области направлено уже почти сотня административных дел;
- после жалоб мам со всей страны, что по существующему сейчас порядку их бывшие мужья могут запросто получить и забрать себе президентские выплаты на детей, пенсионный фонд дал регионам рекомендацию приоритет при выплате пособий отдать мамам.
- случилось то, чего боялись. Слухи, которые несколько дней обсуждали жители Мышкина, подтвердились — в местную ЦРБ хотят возить пациентов из ярославских ковид-отделений. В самом Мышкинском районе сейчас всего два официально подтвержденных случая коронавируса. Местные боятся вспышки заболеваемости. Но в департаменте здравоохранения сказали, что сюда будут направлять только тех, кто уже пошел на поправку.
- в распоряжении редакции 76.RU оказался документ, разосланный по больницам области 21 мая. В нём за подписью главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Ярославской области Николая Карпова предлагается ограничить количество отправляемых на исследование тестов на коронавирус. Правда, в Роспотребнадзоре сообщили, что это распоряжение не действует.
- часть детских садов Ярославской области, которые закрывались из-за коронавируса, возобновили свою работу;
- умерла сотрудница женской консультации из Переславля. В справке о смерти в графе с причинами указан коронавирус. Семья винит медиков в том, что не смогли спасти их родного человека;
- в Ярославской области в качестве дополнительной помощи предпринимателям хотят снизить в два раза ставки единого налога на вмененный доход;
- сотрудникам скорой помощи из Углича не доплачивали за работу с коронавирусными больными. Нарушения выявила прокуратура.