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У кошки брали мазки, чтобы сделать тест на COVID-19

У кошки брали мазки, чтобы сделать тест на COVID-19

В России зарегистрирован первый случай, когда коронавирусом заразилась домашняя кошка. Животное уже помещено на карантин.

При этом, как пишет ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Россельхознадзора Николая Власова, никаких мер в отношении домашних или диких животных в связи с этим принимать не будут.

— Сейчас нет никаких оснований для принятия мер в отношении домашних или диких животных, которые могут поставить под удар их благополучие и здоровье или могут иметь негативное воздействие на биоразнообразие, — цитирует ТАСС Власова.

Пятилетняя кошка с подтверждённым COVID-19 по сути продолжит жить так же, как раньше, — животное находится на карантине дома.

Чтобы проверить свою любимицу на коронавирус, хозяин кошки сначала обратился к ветеринару, а потом 18 мая пошёл в подведомственный Россельхознадзору Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов в Москве, где у неё и взяли мазки со слизистой оболочки гортани и носовой полости.

— Полученный биоматериал исследовали методом ПЦР по разработанной центром методике выявления коронавируса у животных, — сообщает Николай Власов. — В результате проведенного анализа и подтверждающего дополнительного исследования у кошки был подтвержден COVID-19.

Основной способ передачи новой коронавирусной инфекции — от человека к человека. По данным ВОЗ, пока нет никаких доказательств, что COVID-19 может передаться человеку от животных-компаньонов, то есть от собак или кошек.

Всего в России коронавирус подтверждён у 362 342 человек, 131 129 из них уже выписаны из больниц, 3807 человек скончались.

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