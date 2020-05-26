В России зарегистрирован первый случай, когда коронавирусом заразилась домашняя кошка. Животное уже помещено на карантин.
При этом, как пишет ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Россельхознадзора Николая Власова, никаких мер в отношении домашних или диких животных в связи с этим принимать не будут.
— Сейчас нет никаких оснований для принятия мер в отношении домашних или диких животных, которые могут поставить под удар их благополучие и здоровье или могут иметь негативное воздействие на биоразнообразие, — цитирует ТАСС Власова.
Пятилетняя кошка с подтверждённым COVID-19 по сути продолжит жить так же, как раньше, — животное находится на карантине дома.
Чтобы проверить свою любимицу на коронавирус, хозяин кошки сначала обратился к ветеринару, а потом 18 мая пошёл в подведомственный Россельхознадзору Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов в Москве, где у неё и взяли мазки со слизистой оболочки гортани и носовой полости.
— Полученный биоматериал исследовали методом ПЦР по разработанной центром методике выявления коронавируса у животных, — сообщает Николай Власов. — В результате проведенного анализа и подтверждающего дополнительного исследования у кошки был подтвержден COVID-19.
Основной способ передачи новой коронавирусной инфекции — от человека к человека. По данным ВОЗ, пока нет никаких доказательств, что COVID-19 может передаться человеку от животных-компаньонов, то есть от собак или кошек.
Всего в России коронавирус подтверждён у