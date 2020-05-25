За последние сутки в России зарегистрировано еще 8 946 случаев коронавируса, 5 499 человек выписаны, 92 — умерли. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Таким образом, с начала пандемии коронавирусом заразились 353 427 человек , 118 798 — вылечились, 3 633 человек спасти не удалось. Под наблюдением медиков находится еще 287 тысяч человек — у них пока подозрение на COVID-19.